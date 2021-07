Mùa phim hè thất bát với 1,5 tỷ USD của Hollywood?

Dịch bệnh, sự cạnh tranh của dịch vụ trực tuyến và chiến lược thiếu hiệu quả đã khiến chùm phim hành động Hollywood ra mắt hè này mất nhiều hơn được.

Mùa phim hè năm nay, Hollywood phát hành 5 tác phẩm hành động đều là phần tiếp nối của một thương hiệu điện ảnh nổi tiếng như Fast & Furious 9, The Forever Purge, Black Widow, Snake Eyes: G.I. Joe Origins và sắp tới là The Suicide Squad.

Sau nhiều tuần khởi chiếu, Fast & Furious 9, Black Widow và The Forever Purge đều gặt hái doanh thu khả quan so với mặt bằng chung trong thời điểm đại dịch, giúp Hollywood thu về hơn 1,5 tỷ USD , theo Mojo. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố, con số này vẫn chưa thể giúp các phim này thành công.

Cú ngã ngựa tại thị trường chủ lực

Fast & Furious 9 là bom tấn đầu tiên của mùa phim hè 2021. Trước khi ra mắt tại Bắc Mỹ, Fast & Furious 9 có nhiều tuần tung hoành tại một số thị trường quốc tế, bao gồm Trung Quốc. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã được xác định là thị trường chủ lực của bom tấn tốc độ do Vin Diesel thủ vai chính.

Sau Fast & Furious 9, thương hiệu tốc độ sẽ bước vào hồi kết gói gọn trong hai phần phim. Ảnh: Universal Pictures.

Trước đó, doanh thu các phần phim Fast & Furious 7 (2015) và Fast & Furious 8 (2017) tại thị trường Trung Quốc lần lượt đạt 390,9 triệu USD và 392,8 triệu USD (thep SCMP). Khán giả Trung Quốc đã đóng góp lần lượt 25,7% và 31% vào doanh thu toàn cầu của hai phim, vượt qua thành tích của các bom tấn tốc độ tại thị trường Bắc Mỹ.

Fast & Furious 9 có tuần mở màn thành công tại thị trường Trung Quốc với 59,1 triệu USD doanh thu trong ngày ra mắt và 136 triệu USD sau tuần đầu tiên. Tuy nhiên, con số này giảm đến 85%, chỉ còn 20,8 triệu USD trong tuần thứ hai. Sau gần một tháng phát hành tại Trung Quốc, doanh thu của Fast & Furious 9 tại quốc gia tỷ dân là 250 triệu USD .

Con số dù chiếm gần 50% doanh thu quốc tế của phim nhưng vẫn kém xa mốc 390 triệu USD trong quá khứ. Theo Variety, con số này đáng lý cao hơn nếu John Cena không vô tình phát ngôn khiến khán giả Trung Quốc mất lòng.

Bên cạnh đó, chất lượng bộ phim không như mong đợi trong hoàn cảnh làn sóng ủng hộ điện ảnh nội địa của khán giả Trung Quốc dâng cao. Đó cũng là lý do khiến Fast & Furious 9 thất thu tại thị trường chủ lực.

Tới ngày 26/7, doanh thu toàn cầu của Fast & Furious 9 đã vượt 621 triệu USD (theo The-Numbers). Với kinh phí sản xuất ban đầu ước tính rơi vào khoảng 200 triệu USD chưa bao gồm chi phí quảng bá tác phẩm trước và sau mỗi lần phim lùi lịch chiếu, con số nhiều khả năng đã đủ để Universal Pictures vượt qua điểm hòa vốn.

Fast & Furious 9 đạt doanh thu 500 triệu USD vào đầu tháng 7 và mất thêm nửa tháng để chạm tới mốc 600 triệu USD . Với tốc độ này, rất khó để tác phẩm hành động được Universal Pictures dày công đầu tư quảng bá chạm ngưỡng doanh thu một tỷ USD như hai phần phim 7 và 8 trước khi rời rạp.

Thất bại trong cuộc cạnh tranh với dịch vụ trực tuyến

Black Widow được kỳ vọng là cái tên xác lập kỷ lục doanh thu tiếp theo của Hollywood. Chuyên gia Shawn Robbins từ Box Office Pro từng dự đoán sau ba ngày khởi chiếu, tác phẩm của đạo diễn Cate Shortland có thể bán được 65- 90 triệu USD tiền vé tại khu vực Bắc Mỹ.

Trên thực tế, doanh thu toàn cầu của Black Widow kể từ tối 8/7 tới trưa ngày 9/7 ước tính đã vượt 40 triệu USD (theo Deadline). Trang ScreenRant chỉ ra doanh thu chiếu sớm 13,2 triệu USD tại Bắc Mỹ đã giúp bom tấn của Marvel Studios vượt qua Fast & Furious 9 và A Quiet Place Part II trở thành bộ phim có doanh thu chiếu sớm cao nhất hè 2021.

Việc phát hành song song trên dịch vụ trực tuyến khiến Black Widow đối mặt nguy cơ trở thành phim siêu anh hùng Marvel có doanh thu phòng vé thấp nhất. Ảnh: Disney.

Variety đưa tin sau ba ngày cuối tuần khởi chiếu, Black Widow thu 80,3 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 218,8 triệu USD toàn cầu. Con số này khá sát với dự đoán của Shawn Robbins, cho thấy sức ảnh hưởng mạng mẽ của nữ điệp viên Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) cũng như Vũ trụ Điện ảnh Marvel giữa đại dịch.

Tuy nhiên, sau một tuần làm mưa làm gió tại rạp chiếu phim toàn cầu nói chung và Bắc Mỹ nói riêng, sang tuần thứ hai, doanh thu nội địa của Black Widow ghi nhận sự quay đầu giảm mạnh.

Theo Variety, bom tấn siêu anh hùng của Marvel chỉ bán thêm được 25,6 triệu USD tiền vé sau ba ngày cuối tuần, giảm 68% so với cuối tuần trước đó dù liên tiếp nhận phản hồi tích cực.

Sự xuống dốc đột ngột tại phòng vé của Black Widow bắt nguồn từ chính sách phát hành phim song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến của Disney. Với mức phí 30 USD cho mỗi lần xem, chưa bao gồm phí duy trì thuê bao hàng tháng, người dùng Disney+ đã giúp Walt Disney kiếm bộn tiền từ Black Widow.

Tuy nhiên, với các ông chủ rạp chiếu phim, thành công của Black Widow không đồng nghĩa với lợi nhuận chia về cho họ. The Hollywood Reporter đưa tin hôm 18/7, các ông chủ rạp chiếu phim Bắc Mỹ đồng loạt chỉ trích chính sách phát hành phim của Walt Disney, khẳng định nó đã khiến doanh thu tại rạp của bom tấn siêu anh hùng bị ảnh hưởng.

Trang tin dẫn lời đại diện Hiệp hội các chủ rạp chiếu phim Mỹ (NATO): “Disney cho rằng việc phát song song là thành công. Tuy nhiên, chỉ khi phát độc quyền tại rạp, phim mới có doanh thu cao, giúp các bên liên quan sinh lợi".

NATO cũng khẳng định chính sách này đã gián tiếp cổ súy cho hành vi vi phạm bản quyền. "Rõ ràng việc bản thu lậu Black Widow tràn lan trên Internet có ảnh hưởng đến doanh thu của phim ở Bắc Mỹ và tiếp đến là các thị trường quốc tế nơi tác phẩm chưa ra rạp. Các bản thu lậu lan tràn trên mạng chỉ vài phút sau khi phim phát trên Disney+ sẽ làm loạn thị trường", vị đại diện cho hay.

Theo The-Numbers, doanh thu của Black Widow hiện ở mức 314,9 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, với hơn 154 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ - tương đương khoảng 49%. Trong đó, dịp cuối tuần thứ ba trụ rạp, Black Widow thu 11,6 triệu USD , tiếp tục giảm 45% so với tuần trước đó. Forbes dự đoán nếu tiếp tục đà giảm này, Black Widow sẽ rời rạp với 185 triệu USD doanh thu nội địa.

Nếu tỷ lệ doanh thu nội địa và quốc tế của Black Widow vẫn duy trì như hiện tại, tổng số tiền bom tấn siêu anh hùng kiếm được tại rạp sẽ dao động trong mức 380- 400 triệu USD . Tất nhiên, con số tổng doanh thu của phim sẽ cao hơn rất nhiều sau khi Disney công bố kết quả kinh doanh của Black Widow trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+.

Thất bại từ khâu xây dựng chiến lược phát triển

Snake Eyes: G.I. Joe Origins là bộ phim lấy cảm hứng từ dòng sản phẩm đồ chơi ăn khách của Hasbro. Phim hé lộ xuất thân cũng như quá khứ của Xà Nhãn (Henry Golding), chàng ninja rất được hâm mộ của tổ chức G.I. Joe. Tác phẩm chính thức phát hành từ ngày 22/7.

Theo Variety, sau ba ngày cuối tuần khởi chiếu, doanh thu tại thị Bắc Mỹ của bộ phim hành động đến từ hãng Paramount Pictures là 13,3 triệu USD . Tại thị trường quốc tế, phim chỉ thu 4 triệu USD từ 37 thị trường. Doanh thu toàn cầu của phim hiện ở mức 17,3 triệu USD .

Tương lai thua lỗ đã mở ra trước mắt Paramount Pictures sau khi Snake Eyes: G.I. Joe Origins ra mắt. Ảnh: Paramount.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins có số vốn sản xuất lên tới 88 triệu USD chưa bao gồm chi phí quảng bá. Các chuyên gia ước tính bộ phim phải thu ít nhất 176 triệu USD để thu hồi kinh phí sản xuất, và vượt 220 triệu USD để bắt đầu có lãi.

Trên một số chuyên trang chấm điểm phim, Snake Eyes được khán giả Rotten Tomatoes chấm điểm 42% và nhận điểm B- từ người dùng CinemaScore. Điều này dự báo phim khó có cơ lội ngược dòng trong các tuần tiếp theo để đạt mốc doanh thu vượt 300 triệu USD như G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) và G.I. Joe: Retaliation (2013).

Theo Variety, thất bại của Snake Eyes: G.I. Joe Origins một phần đến từ sự bùng phát của biến chủng Covid-19 mới, dẫn đến sự gia tăng số ca lây nhiễm tại Los Angeles và New York - hai thị trường điện ảnh lớn nhất Bắc Mỹ - cùng nhiều khu vực khác trên thế giới. Khán giả có xu hướng trở lại với lựa chọn xem phim trên các dịch vụ trực tuyến tại gia trong khi Snake Eyes chỉ được phát hành theo cách truyền thống.

Thêm vào đó, Snake Eyes: G.I. Joe Origins ra đời khi dòng phim ăn theo đồ chơi và board game đã qua thời kỳ đỉnh cao. Trong những năm qua, các thương hiệu điện ảnh như Transformers, Lego, Battleship hay chính G.I. Joe Origins đều ghi nhận mức doanh thu giảm dần đều.

Tuy nhiên, trong tương lai, dòng phim này được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phục hưng với sự ra mắt của hàng loạt dự án phim mới dựa trên búp bê Barbie (với Margot Robbie trong vai chính), Hot Wheels, Polly Pocket hay Uno…

Theo ông David A. Gross từ công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research, kết quả kinh doanh không như mong đợi của Snake Eyes đã từng được đúc rút thành bài học kinh điển: “Khi làm phim riêng về một nhân vật thuộc thương hiệu giật gân không quá thành công, tác phẩm ra đời chắc chắn thất bại”.

Thành công khiêm tốn và kỳ vọng vào tương lai

Trong số các tựa phim hành động Hollywood đã ra mắt hè này, The Forever Purge là bộ phim duy nhất có thể xem như đã “về đích an toàn”. Tác phẩm với vốn đầu tư vào khoảng 18 triệu USD gặt hái doanh thu 57,5 triệu USD sau gần một tháng trụ rạp.

Blumhouse, đơn vị sản xuất The Forever Purge, nổi tiếng với việc thắt chặt chi tiêu cho các dự án của mình. Do đó với con số doanh thu cao cấp 3,2 lần vốn đầu tư này, phần kết của thương hiệu điện ảnh The Purge đã sinh lời.

Với mức đầu tư khiêm tốn, The Forever Purge vẫn thành công dù doanh thu chưa chạm 60 triệu USD . Ảnh: Blumhouse.

Tuy vậy, The Forever Purge vẫn để lại tiếc nuối khi đại dịch khiến thành tích của phim không thể sánh bằng bốn phần trước. Dù có mức đầu tư cao nhất thương hiệu, doanh thu toàn cầu của phim chỉ bằng 41% The First Purge. The Forever Purge cũng là phim có doanh thu thấp nhất trong cả 5 phần.

Tháng 8 tới, khán giả sẽ được thưởng thức chuyến phiêu lưu thứ hai trên màn ảnh rộng của Biệt đội Cảm tử đến từ Vũ trụ Điện ảnh Mở rộng DC. Phim do James Gunn đạo diễn và sẽ được Warner Bros. phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max.

James Gunn là cái tên không còn mới với khán giả dòng phim siêu anh hùng, đặc biệt với những người yêu thích không khí hài hước của đội Vệ binh Dải ngân hà.

Mùa hè 2014 và 2017, hai tựa phim Guardian of the Galaxy và Guardian of the Galaxy Vol. 2 do Gunn đạo diễn đã lần lượt thu về 770,9 triệu USD và 869,1 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Sự “mát tay” với dòng phim siêu anh hùng cũng như tài nhào nặn các tình huống hài hước của Gunn được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho The Suicise Squad nói riêng và DCEU nói chung.

Trước đó, phần phim tiền truyện Suicide Squad (2016) của đạo diễn David Ayer có doanh thu đìu hiu khi phát hành tại rạp. Tác phẩm cũng nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả và giới phê bình.