Mùa phim bom tấn hè 2021 có hết ảm đạm?

“Wrath of Man”, với sự góp mặt của Jason Statham, là tác phẩm khởi động mùa phim bom tấn hè 2021 tại Hollywood.

Mùa phim bom tấn hè tại kinh đô điện ảnh thế giới thường khởi động vào dịp cuối tuần đầu tiên của tháng 5. Tuy nhiên, sau sự kiện Disney dời lịch chiếu tác phẩm siêu anh hùng Black Widow từ 7/5 tới 9/7, Variety nhận định mùa phim hè 2021 khó có thể sôi động cho tới cuối tháng 5.

Mùa phim bom tấn vẫn chưa bắt đầu

Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích truyền thông làm việc tại Comscore, dự đoán mùa phim hè 2021 chưa thể bùng nổ cho tới khi Cruella, A Quiet Place Part II cùng Fast & Furious 9 ra mắt.

A Quiet Place Part II của đạo diễn John Krasinski là một trong các nhân tố làm nên sức hút của mùa bom tấn hè 2021. Ảnh: Paramount Pictures.

“Các con số thống kê cho thấy Hollywood vẫn chưa vào hè. Nhưng một bộ phim như Wrath of Man chắc chắn là màn dạo đầu hợp lý, chuẩn bị tinh thần cho khán giả trước thời điểm rạp chiếu phim bùng nổ bom tấn từ ba ngày cuối tháng 5”, vị chuyên gia chia sẻ.

Tại Bắc Mỹ, trong thời gian qua, các rạp chiếu phim đã ghi nhận dấu hiệu hồi phục. Cùng với việc triển khai tiêm đại trà vaccine Covid-19, một số thị trường điện ảnh lớn như New York hay Los Angeles đã nới lỏng các hạn chế phòng dịch tại phòng vé.

Điều này ít nhiều giúp chuỗi rạp chiếu tăng doanh thu và thúc đẩy các nhà phát hành Hollywood tung loạt bom tấn đang nằm chờ ra rạp.

Trong thời gian chờ loạt phim mới đổ bộ, phòng vé Bắc Mỹ tiếp tục kiếm tiền từ ba tựa phim Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong và Demon Slayer: Mugen Train.

Dù đà tăng đã chậm lại, cuối tuần qua, Godzilla vs. Kong chính thức cán mốc 92 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Tác phẩm thuộc Vũ trụ điện ảnh Quái vật của hãng Legendary nhiều khả năng trở thành bộ phim đầu tiên chạm ngưỡng doanh thu 100 triệu USD tại thị trường này từ thời điểm Covid-19 bùng phát.

Wrath of Man lại là một trường hợp đặc biệt giữa đại dịch. Tác phẩm của đạo diễn Guy Ritchie được phát hành hoàn toàn theo cách truyền thống. Khác với Godzilla vs. Kong do Warner Bros. phát hành, hay trước đó là Raya and the Last Dragon từ Disney, hãng MGM không đưa Wrath of Man lên các dịch vụ trực tuyến hay nền tảng thuê phim song song với thời điểm phát hành tại rạp.

Khán giả chỉ có một lựa chọn duy nhất là tới rạp để thưởng thức cuộc phiêu lưu mới của Jason Statham. Dù giới phê bình khá hững hờ, phản hồi tích cực của khán giả dự báo một tương lai đầy hứa hẹn với Wrath of Man. Nhiều bình luận trên Internet chỉ ra yếu tố hành động của phim xứng đáng để khán giả tới rạp thưởng thức.

Vẫn chưa thấy điểm sáng

Trong ba ngày vừa qua, Wrath of Man đã thu 8,1 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và về nhất trong cuộc đua doanh thu cuối tuần. Thành tích cũng giúp phim leo lên vị trí thứ 9 trong danh sách 10 tác phẩm có doanh thu khởi khởi chiếu cuối tuần cao nhất tại Bắc Mỹ từ tháng 3/2020.

Wrath of Man với Jason Statham trong vai chính là phim có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua. Ảnh: MGM.

Tại thị trường quốc tế, tác phẩm do hãng Miramax phân phối mang về 17,6 triệu USD từ nhiều thị trường. Wrath of Man chính thức phát hành tại Trung Quốc từ 10/5.

Phát hành cùng thời điểm với Wrath of Man là Here Today - bộ phim hài kịch của Sony Pictures có sự góp mặt của hai tên tuổi ăn khách Tiffany Haddish và Billy Crystal.

Tác phẩm thu 900.000 USD từ 1.200 suất chiếu cuối tuần qua tại Bắc Mỹ. Đây là kết quả đáng thất vọng so với một tác phẩm do hãng phim lớn phát hành, với hai cái tên nghệ sĩ hài kịch hàng đầu trên poster.

Sau hai tháng rưỡi trụ rạp, Raya and the Last Dragon ghi nhận mức tăng 25% cho lượng vé bán ra và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng phim ăn khách tuần qua với 1,8 triệu USD và 2.315 suất chiếu. Tổng doanh thu nội địa của tác phẩm hoạt hình do Disney sản xuất đã nâng lên 43,8 triệu USD .

Sau ba tuần công chiếu tại Bắc Mỹ, Demon Slayer về nhì trong cuộc đua doanh thu tuần qua với 3 triệu USD , nâng doanh thu của tác phẩm tại thị trường này lên 39 triệu USD . Trên toàn thế giới, anime ăn khách đã cán mốc 435 triệu USD tiền bán vé.

Xếp ở vị trí thứ ba trong cuộc đua là Mortal Kombat, với 2,3 triệu USD . Doanh thu của tác phẩm chuyển thể từ video game đang là 37,8 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 72 triệu USD toàn cầu.