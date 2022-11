Mua ôtô không còn là giấc mơ xa xỉ đối với người Việt

Thị trường phát triển, giá ôtô ngày càng rẻ. Đi kèm với đó, các phương thức hỗ trợ tài chính hấp dẫn khiến việc mua ôtô ngày càng trở nên dễ dàng hơn với người Việt.

Với mức sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu sở hữu ôtô của người Việt Nam cũng tăng lên qua các năm. Giá ôtô dễ tiếp cận hơn, thị trường bùng nổ với nhiều mẫu xe mới được trình làng mang đến nhiều lựa chọn hơn. Và một trong những yếu tố giúp ôtô trở nên dễ sở hữu hơn là các phương thức hỗ trợ tài chính.

Nhu cầu sở hữu xe ôtô của người Việt ngày càng tăng

Trái ngược với những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong 2 năm qua, hàng chục mẫu xe mới từ nhiều thương hiệu trên thế giới được mang về phục vụ khách hàng Việt Nam. Toyota là một trong những hãng ra mắt nhiều xe mới, khi cập nhật gần như toàn bộ danh mục sản phẩm từ năm 2020.

Thị trường ôtô Việt Nam sôi động hơn qua các năm là điều không thể phủ nhận, dẫn đến nhu cầu sở hữu ôtô của người Việt cũng tăng lên.

“Mỗi mùa mưa đến, tôi chở vợ đi làm, đưa con đi học khá vất vả. Do đó, vợ chồng tôi quyết định mua chiếc xe cỡ nhỏ là Raize để che mưa che nắng, cuối tuần về quê cũng không bị phụ thuộc xe khách”, anh Tuấn Vũ (trưởng phòng kinh doanh một công ty tại TP.HCM) chia sẻ.

Nhu cầu sở hữu ôtô của người Việt ngày càng cao. Ảnh: ETAuto

Không chỉ là phương tiện che mưa che nắng đơn thuần, ôtô ngày càng hấp dẫn người dùng bởi trang bị hiện đại, công nghệ hỗ trợ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu… “Tôi quyết định mua ôtô để an toàn hơn, vì mỗi ngày quãng đường đi làm của tôi lên đến 20 km. Cuối tuần tôi thường chở gia đình ra ngoại ô nên mẫu xe 7 chỗ như Toyota Veloz Cross giúp tôi an tâm hơn”, anh Đào Hồng Nguyên (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ về quyết định mua ôtô.

Nhu cầu mua ôtô ngày càng cao của người Việt được thể hiện qua các con số. Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước tiêu thụ 296.411 ôtô du lịch trong năm 2019 và tăng lên 308.713 xe vào năm 2020. Trải qua nhiều tháng giãn cách xã hội do dịch Covid-19, sức mua ôtô của người Việt chỉ giảm đôi chút, xuống còn 287.637 xe ở năm 2021. Sức mua này hứa hẹn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 khi tính đến hết tháng 9, có gần 265.000 xe đã được bán ra.

Với những con số trên, Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về lượng ôtô được tiêu thụ trong năm 2021. Và đây là năm thứ 2 Việt Nam vượt qua Philippines để đứng thứ 4 trong khu vực.

Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về lượng bán và sản xuất ôtô. Nguồn: Hiệp hội Sản xuất ôtô Đông Nam Á (AAF).

Đi kèm sức mua tăng, tỷ lệ sở hữu ôtô của người Việt cũng tăng đáng kể. Tính đến tháng 11/2021, có hơn 4,5 triệu ôtô đang lưu hành tại Việt Nam, theo số liệu từ Cục Đăng kiểm. Như vậy, tỷ lệ sở hữu ôtô trên 1.000 dân Việt Nam là khoảng 46 xe, tăng đáng kể so với con số 23 xe/1.000 dân vào năm 2019.

Sở hữu ôtô không còn là giấc mơ với nhiều người

Những năm gần đây, phân khúc xe tầm trung ngày càng sôi động, giúp người Việt dễ tiếp cận với ôtô hơn. Với việc nhiều mẫu xe mới ra đời, chi phí trung bình để sở hữu ôtô cũng giảm xuống.

Trước năm 2010, đa số ôtô có giá trên 800 triệu đồng, phân khúc tầm trung không có nhiều lựa chọn ngoài những mẫu xe hạng B. Giờ đây, những phân khúc giá 700 triệu, 600 triệu, 500 triệu đồng trở nên phổ biến hơn. Thậm chí, bạn có thể mua được một chiếc xe đầy đủ tiện nghi với giá trên dưới 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những gói hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng cũng giúp việc mua ôtô trở nên dễ dàng hơn. Trong đó, Toyota là hãng xe hiếm hoi có công ty tài chính để hỗ trợ khách mua ôtô với tên gọi Công ty Tài Chính Toyota Việt Nam - Toyota Financial Services Vietnam (TFSVN).

Hiện tại, TFSVN có các gói vay gồm Truyền thống, Balloon, 50-50 và EZ. Trong đó, gói vay Balloon nổi bật khi vừa hỗ trợ tài chính trả góp nhẹ nhàng, vừa mang đến cơ hội đổi xe mới sau 3-5 năm sử dụng. TFSVN là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp gói vay theo hình thức này.

Toyota là hãng xe hiếm hoi thành lập công ty tài chính hỗ trợ khách mua ôtô.

Về cơ bản, gói vay Balloon tương tự gói vay truyền thống khi bạn có thể linh hoạt lựa chọn thời gian vay (lên đến 84 tháng) và số tiền vay (tối đa 85% giá trị xe).

Điểm khác biệt của Balloon là số tiền trả góp mỗi tháng sẽ thấp hơn gói Truyền thống. Sự chênh lệch này đến từ khoản Balloon tương đương 25% giá trị xe sẽ được trả vào kỳ cuối cùng. Và khoản Balloon được tách ra khỏi số tiền vay nên khách hàng chỉ phải chi trả số tiền mỗi tháng thấp, giảm đáng kể gánh nặng trả góp hàng tháng.

Dễ hiểu hơn, khách hàng trả trước 20% giá trị xe, vay 80% nhưng số tiền trả góp mỗi tháng chỉ tính dựa trên 55% số tiền vay vì có khoản Balloon 25% sẽ được thanh toán ở cuối kỳ. Nhờ đó, số tiền trả góp hàng tháng của gói vay Balloon thấp hơn 15-30% so với gói vay truyền thống.

Bên cạnh đó, với gói vay Balloon, khách hàng có thể dễ dàng đổi xe mới nhờ đặc quyền “Trade-in”, không áp dụng phí tất toán sớm từ tháng thứ 36, và hỗ trợ giảm thêm 1% lãi suất cho gói vay tiếp theo. Do đó khách hàng có thể lựa chọn tất toán gói vay và tiếp tục sử dụng xe sau khoảng thời gian này. Hoặc khách hàng có thể bán xe cũ, tất toán gói vay và phần tiền còn lại dùng để trả trước 15-20% giá trị khi mua xe mới.

Bảng minh họa 2 phương án cho khách mua xe Toyota Corolla Altis với lãi suất (*) áp dụng tại TFSVN. Độc giả tham khảo lãi suất TFSVN tại đây.

Không chỉ cung cấp thêm phương án tài chính phù hợp, gói vay Balloon giúp giảm đáng kể áp lực chi trả hàng tháng cho chủ xe. Vì vậy, với những người kinh doanh dịch vụ có nhu cầu đổi xe sau 3-5 năm, gói vay Balloon được xem là phương án tài chính vẹn cả đôi đường: Vừa giảm khoản tiền trả góp, vừa hỗ trợ đổi xe mới trong tương lai.

Độc giả tham khảo dự toán khoản vay ngay với sản phẩm Balloon tại đây.