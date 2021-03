Mua 'nhà' hơn 500.000 USD nhưng không thể vào ở

Ngôi nhà 3D dưới dạng vật phẩm NFT (Non Fungible Token) chỉ có thể được chiêm ngưỡng bằng phần mềm máy tính.

Căn nhà ảo trị giá hơn 500.000 USD Một căn nhà thiết kế bằng phần mềm máy tính đã được bán với số tiền tương hơn 500.000 USD trên sàn NFT.

Theo The Guardian, ngôi nhà có tên Mars House đã được bán trên sàn NFT với giá 288 Ethereum, lượng tiền mã hóa tương đương khoảng 500.000 USD .

Mars House được tạo ra bằng phần mềm máy tính bởi nghệ sĩ Krista Kim và một kiến trúc sư, được SuperRare gọi là “ngôi nhà kỹ thuật số NFT đầu tiên trên thế giới”.

Người mua Mars House sẽ nhận file 3D để truy cập ngôi nhà trong Metaverse, nền tảng chứa các mảnh đất ảo có thể được mua và giao dịch. Theo CNN, người mua đất trên Metaverse có thể xây nhà, thành lập công ty của riêng họ.

Kim cho biết ý tưởng tạo ra Mars House lấy cảm hứng từ việc đại dịch bùng phát khiến nhiều nơi bị phong tỏa, con người không thể ra ngoài. Ngôi nhà cũng đi kèm bản nhạc du dương được sáng tác bởi nhạc sĩ Jeff Schroeder.

Ngôi nhà ảo được bán trên sàn NFT với giá hơn 500.000 USD . Ảnh: Krista Kim.

Ngôi nhà 3D trị giá 500.000 USD chỉ là một phần trong cơn sốt vật phẩm ảo NFT (Non Fungible Token - token không thể thay thế). Trước đó vào ngày 4/3, bức ảnh kỹ thuật số có tên Everydays - The First 5000 Days, đã được tác giả Beeple (tên thật là Mike Winkelmann) bán trên sàn NFT với giá 69,3 triệu USD . Sau đó, đoạn tweet đầu tiên của Jack Dorsey trên Twitter cách đây 15 năm được bán với giá hơn 2,9 triệu USD .

Cũng trong tháng 3, hãng thời trang Gucci đã gia nhập trào lưu NFT khi bán những đôi giày ảo với giá từ 9 USD . Người sở hữu sẽ “mang” chúng thông qua ứng dụng camera thực tế tăng cường (AR) trên smartphone.

“Thị trường NFT sẽ có chuyển biến tích cực nhờ xu hướng đầu tư tiền mã hóa, tạo ra động lực thúc đẩy năng lượng xanh và bền vững môi trường”, Kim chia sẻ rằng nghệ thuật, NFT và tiền mã hóa sẽ tạo ra sự thay đổi trên toàn thế giới.

Hiện tại, NFT vẫn được xem là có hại cho môi trường bởi chúng sử dụng nhiều năng lượng. Joanie Lemercier, nghệ sĩ từng bán 6 bức tranh NFT vào năm 2019, nói rằng việc bán chúng tiêu tốn lượng điện tương đương 2 năm cấp cho studio của anh.