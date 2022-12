Mùa mưa ở Nam Bộ kết thúc muộn hơn mọi năm gần một tháng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng,… sẽ kết thúc đợt mưa vào ngày 7-15/12. Còn các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang sẽ kết thúc muộn hơn, ngày 15-25/12.

“Một số tỉnh kết thúc mùa mưa muộn hơn so với trung bình các năm từ 20 ngày đến gần một tháng. Có tỉnh kết thúc mùa mưa muộn hơn cả tháng”, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhìn nhận.

Theo ông Quyết, nguyên nhân khiến mùa mưa năm nay kết thúc muộn là hoạt động của pha dao động khí hậu ENSO duy trì pha lạnh Lanina.

Bên cạnh đó, tương tác giữa các hệ thống khí hậu có sự thay đổi. Thông thường, những năm gió mùa tây nam đến sớm thì mùa mưa đến sớm, ngược lại nếu gió mùa tây nam còn kéo dài đến cuối năm thì mùa mưa sẽ kết thúc muộn.

Dự báo từ nay tới cuối năm 2022, mưa tiếp tục giảm, sau đó kết thúc hẳn mùa mưa và bước sang mùa khô. Tuy nhiên, trong các tháng mùa khô, nhất là thời điểm Tết Âm lịch vẫn có mưa xảy ra. Do đó, người dân cần có biện pháp dự phòng mưa rào gây nát hoa kiểng, mai, đào chuẩn bị cho Tết.

