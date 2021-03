Mùa mưa ở Nam Bộ đến sớm

Cơ quan khí tượng nhận định mùa mưa năm nay ở Nam Bộ đến sớm, từ khoảng cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Mùa bão trên Biển Đông sẽ bắt đầu từ tháng 6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về xu hướng thời tiết và khí hậu trên cả nước từ nay đến tháng 9/2021. Dự báo ban đầu cho thấy trong tháng 4 và tháng 5 tới, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Đến tháng 6-7, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở phía bắc Biển Đông, đồng thời gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Cơ quan khí tượng nhận định những hình thái này sẽ ảnh hưởng trọng tâm đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt trong tháng 8-9. Khu vực có thể hứng chịu các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển.

Ngoài ra, trong các tháng chuyển mùa (tháng 4-6), các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Mùa bão năm 2021 bắt đầu từ tháng 6 và tập trung tác động đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong các tháng 8-9. Ảnh: Phạm Ngôn.

Về xu hướng mùa hè năm nay tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở các khu vực không gay gắt và kéo dài như năm 2020. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4 và tháng 5 cũng xấp xỉ trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Đáng lưu ý, mùa mưa khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5. Riêng tháng 8-9, tổng lượng mưa trên cả nước có xu hướng thiếu hụt 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 3, cơ quan khí tượng nhận định ngày 19-20/3, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc nên khu vực có mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến 10-20 mm, có nơi cao hơn.

Ngày 17-18/3, ảnh hưởng của nhiễu động từ ngoài biển cũng có thể gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ.

Trong vòng 1 tháng tới, ngoại trừ khu vực vùng núi Bắc Bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 10-20 mm, còn lại các khu vực khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa cao hơn cùng kỳ 5-10 mm.

Nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Riêng Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C. Như vậy, người dân miền Bắc có thể trải qua nửa cuối tháng 3 và tháng 4 ấm áp hơn so với nhiều năm. Thời tiết chủ đạo thời kỳ này vẫn là mưa phùn, nồm ẩm.