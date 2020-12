Mua một thùng bia, nhiều người tiêu dùng trúng 2 lượng vàng

Đều chỉ mua một thùng Budweiser x Mega1 phiên bản giới hạn, 6 khách hàng đã may mắn trúng thưởng 2 lượng vàng trong chương trình “Khởi sắc lộc vàng”.

Tình cờ lướt Facebook thấy thông tin về chương trình “Khởi sắc lộc vàng”, anh Nguyễn Hữu Phước (Long An) đã mua thử một thùng sản phẩm Budweiser x Mega1 phiên bản giới hạn về chơi thử.

“Vì nhập có một mã dự thưởng nên tôi nghĩ may lắm thì trúng thẻ cào điện thoại thôi. Ai ngờ lại trúng cả 2 lượng vàng, thật sự quá may mắn. Năm nay gia đình tôi đã có một cái Tết ấm no rồi”, người chơi may mắn trúng 2 lượng vàng tuần đầu tiên này chia sẻ.

Mua một thùng sản phẩm đã may mắn trúng 2 lượng vàng, anh Hữu Phước vô cùng bất ngờ và vui mừng.

Giống anh Phước, chị Hoàng Hoa (Bình Thuận) và anh Nguyễn Duy Ngọc (TP.HCM) cũng là những khách chỉ mua một thùng sản phẩm về chơi thử đã may mắn trúng 2 lượng vàng. “Khi biết tin trúng giải cao nhất, gia đình và bạn bè cứ tưởng là tôi săn nhiều thùng sản phẩm lắm. Sự thật tôi chỉ mới mua một thùng về chơi thôi, rất bất ngờ và vui mừng”, anh Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

Những người chơi nhận giải thưởng tháng từ chương trình “Khởi sắc lộc vàng”.

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên fanpage Mega1 ngày 17/12, chương trình cũng chính thức trao những phần thưởng đến các khách hàng may mắn nhất của tuần 1.

Bên cạnh trao giải, chương trình livestream tối 17/12 cũng chính thức tìm ra 3 chủ nhân tiếp theo trúng giải thưởng “Vua lộc vàng” - 2 lượng vàng. Đó là anh Lê Thanh Sơn (TP.HCM) với mã số dự thưởng HG7Z9, chị Phạm thị Kim Cúc (TP.HCM) với mã số dự thưởng NZVK9 và anh Phan Văn Quang Đạt (Thừa Thiên Huế) với mã số dự thưởng PPDF35.

Theo đại diện Mega1, điểm chung bất ngờ của 3 người chơi may mắn tuần 2 là tất cả đều chỉ mới “săn” một thùng sản phẩm Budweiser x Mega1 phiên bản giới hạn. “Điều này cho thấy ở giai đoạn đầu của chương trình khuyến mãi, cơ hội trúng thưởng càng cao bởi tỷ lệ cạnh tranh vẫn còn thấp. Đây chính là cơ hội để khách hàng săn thật nhiều thùng sản phẩm, nhập nhiều mã dự thưởng để mang về các phần thưởng giá trị”, ông Nguyễn Viết Lĩnh, CEO Mega1 cho biết.

MC Thanh Thanh Huyền công bố các người chơi may mắn trúng giải thưởng “Vua lộc vàng” tuần 2.

Thời gian gần đây, chương trình “Khởi sắc lộc vàng” của Budweiser và Mega1 đang được các tín đồ săn khuyến mãi tham gia nhiệt tình. Chỉ khoảng 400.000 đồng mua thùng Budweiser x Mega1 phiên bản giới hạn, người chơi có ngay cơ hội trúng hàng nghìn phần quà hấp dẫn với tổng giá trị đến 4 tỷ đồng . Đáng chú ý là 3 giải thưởng “Vua lộc vàng” được trao mỗi tuần (2 lượng vàng/ giải) và gần 70.000 thẻ cào điện thoại được trao mỗi ngày.

“Khởi sắc lộc vàng” mới bước vào tuần chơi thứ 3 và vẫn còn tiếp diễn đến hết 28/2/2021. Sau buổi quay thưởng tuần 2, chương trình vẫn còn 36 lượng vàng và hàng chục nghìn thẻ cào điện thoại. Bạn đọc đặt hàng trực tuyến thùng sản phẩm Budweiser x Mega1 phiên bản giới hạn tại đây để có cơ hội trở thành một trong những người chơi may mắn trúng giải vàng.