Mưa lớn kéo dài, nguy cơ núi lở uy hiếp nhiều nhà dân ở Bình Định

Trao đổi với Zing sáng 21/11, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, cho biết từ 20h ngày 19 đến 19h ngày 20/11, Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh đo được lượng mưa ở trung tâm TP Quy Nhơn gần 267 mm, phường Bùi Thị Xuân gần 215 mm.

"Lượng mưa lớn kéo dài gây ngập hơn 2.000 hộ dân ở phường Ghềnh Ráng, Nhơn Phú, Quang Trung, Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn), có nơi sâu gần 2 m. Lực lượng cứu hộ đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 60 hộ dân với 139 nhân khẩu ở phường Ghềnh Ráng và Nhơn Phú đến nơi an toàn", ông Phúc nói.

Nước chảy cuồn cuộn, đục ngầu từ trên các sườn núi đổ về dồn dập khiến người dân trở tay không kịp. Những vật dụng, tài sản trong nhà chưa kịp kê dọn lên cao đã bị ngập trong nước, hư hỏng nặng. Nhiều người chạy xe máy trên đường bị té giữa dòng nước xiết.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), cho biết thêm mưa lớn kéo dài gây sạt lở hơn 10 m đường bê tông ở khu vực Suối Trầu. Núi lở gây ách tắc giao thông, cô lập cục bộ 80 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu ở tổ 49, phường Quang Trung.

Mưa lớn cũng gây sạt lở chân núi Vũng Chua kéo dài hơn 5 m, uy hiếp nhiều hộ dân ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.