Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường tại tỉnh Cao Bằng

Mưa lũ gây sạt lở đất tại các xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình), xã Bình Dương, Hoàng Tung (huyện Hòa An), xã Đình Phùng, Sơn Lộ, Hưng Thịnh, Sơn Lập, Khánh Xuân, Xuân Trường.

Ngày 22-26/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa to, một số khu vực mưa rất to và dông diện rộng làm sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và công trình giao thông nông thôn.

Mưa lũ gây sạt lở đất tại các xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình), xã Bình Dương, Hoàng Tung (huyện Hòa An), xã Đình Phùng, Sơn Lộ, Hưng Thịnh, Sơn Lập, Khánh Xuân, Xuân Trường (huyện Bảo Lạc).

Mưa lớn, sạt lở đã làm 31 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; trên 3 ha đất nông nghiệp và đất ruộng bị ngập úng, sạt lở vùi lấp.

Cầu treo xóm Bản Ỏ, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, bị nước cuốn trôi.

Các tuyến quốc lộ 4A bị sạt lở taluy dương; quốc lộ 34 bị sạt lở đất, đá, taluy dương. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn bị sạt lở ta luy âm, nứt nền, mặt đường bị xói, bong tróc; nhiều điểm đất đá sạt lở xuống mặt đường, đường tạm bị cuốn trôi. Mưa lớn cũng làm 3 tuyến kênh mương bị sạt lở, vùi lấp. Trường Tiểu học Ca Thành, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, xuất hiện vết nứt, sụt lún gây mất an toàn...

Ngay sau có thông tin về sạt lở, ngành giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục, thông tuyến.

Sạt lở đất, đá taluy dương làm cho gia đình ông Nông Văn Phú, xóm Phiêng Chầu 1, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, bị hư hỏng nặng.

Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo, hướng dẫn nhân dân các phương tiện đi lại trên tuyến đường biết để phòng, tránh; chỉ đạo các xã bị thiệt huy động lực lượng triển khai khắc phục tại chỗ, hỗ trợ sơ tán hai hộ có nguy cơ cao bị sạt lở đất đến nơi an toàn; khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo ngành chức năng có phương án hỗ trợ kịp thời.