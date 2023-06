Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến gần 50 nhà dân ở Vĩnh Long bị thiệt hại

Mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều 29/6 đã đã làm thiệt hại 46 căn nhà của người dân ở các huyện Long Hồ, Mang Thít và Tam Bình.

Ngày 30/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều 29/6 đã làm tốc mái nhiều căn nhà ở các huyện Long Hồ, Mang Thít và Tam Bình.

Cụ thể, lốc xoáy đã làm thiệt hại 46 căn nhà của người dân. Trong đó, 11 căn nhà thiệt hại rất nặng từ 50-70% (ở ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ); 20 căn thiệt hại nặng 30-50% (3 căn ở huyện Mang Thít và 17 căn ở huyện Tam Bình); 15 căn thiệt hại một phần dưới 30% (chủ yếu ở hai huyện Mang Thít và Tam Bình).

Dông lốc làm đổ ngã một số căn nhà phụ, lều quán, trụ điện và nhiều cây xanh. Bước đầu ước tính tổng thiệt hại do dông lốc khoảng 860 triệu đồng.

Căn nhà ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bị tốc mái do lốc xoáy, người dân phải tháo dỡ để lợp lại toàn bộ phần mái nhà.

Sáng 30/6, ông Hồ Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Long Hồ, đã đến thăm và động viên các gia đình bị ảnh hưởng do lốc xoáy; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Long An khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sự cố, giúp người dân ổn định cuộc sống. Địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để sớm hỗ trợ người dân theo quy định; tuyên truyền người dân chủ động chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn huyện Mang Thít cùng lãnh đạo địa phương đã đến từng hộ dân bị thiệt hại động viên, thăm hỏi. Địa phương chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, khắc phục sự cố về điện...

Theo Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Vĩnh Long Lưu Nhuận, sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các huyện kết hợp với ủy ban nhân dân các xã bị thiệt hại đến từng hộ dân thăm hỏi, động viên.

Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng với người dân hỗ trợ các hộ bị thiệt hại thu dọn, di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn; sửa chữa, khắc phục nhà bị hư hỏng, giúp dân ổn định cuộc sống.