Mưa lớn gây sạt lở, Quảng Nam sơ tán 5.000 hộ dân

Nhiều tuyến đường tại huyện Nam Trà My bị ngập nặng gây chia cắt các xã với trung tâm.

Trao đổi với Zing trưa 29/11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết địa phương lên kế hoạch sơ tán 5.000 hộ trong vùng ảnh hưởng và có nguy cơ bị sạt lở.

“Hai ngày nay, mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường tại huyện Nam Trà My bị chia cắt. Trong đó, tuyến đường lên xã Trà Linh bị sạt lở nhiều điểm, chia cắt hoàn toàn; tuyến đường DH8 vào xã Trà Leng cũng bị sạt lở mố cầu, lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người dân qua lại. Địa phương đang sơ tán khoảng 5.000 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng”, ông Dũng nói.

Huyện Nam Trà My sơ tán 5.000 hộ dân để đảm bảo an toàn trước mưa lớn. Ảnh: H.T.

Sáng 29/11, quốc lộ 40B đoạn qua khu vực sông Oa (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) bị ngập nặng; ngoài ra, đoạn qua địa phận xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My) và khu vực đoạn từ xã Trà Sơn lên Trà Mai (huyện Nam Trà My) bị sạt lở đất nghiêm trọng, giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết từ 1h ngày 28/11 đến 1h ngày 29/11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phía bắc phổ biến 20-50 mm; phía nam phổ biến 70-120 mm. Có nơi lượng mưa cao hơn như Trà My (huyện Bắc Trà My) 158 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, từ 1h ngày 29/11 đến 1h ngày 1/12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau đó mưa có xu hướng giảm dần.