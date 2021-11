Mưa lớn gây lở núi và ngập nhiều nhà dân Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài làm xuất hiện nhiều điểm lở núi nguy hiểm và gây ngập hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi.

Mưa lớn kéo dài hai ngày qua ở Quảng Ngãi khiến nước lũ ào ạt chảy xuống tuyến tỉnh lộ 628 (từ trung tâm huyện Minh Long đi xã Long Môn), gây nguy hiểm cho người dân.

Trao đổi với Zing ngày 9/11, ông Đinh Văn Điếc, Chủ tịch UBND huyện Minh Long, cho biết mưa lũ lớn làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi trên tuyến tỉnh lộ này gây ách tắc giao thông.

"Sự việc có nguy cơ gây cô lập hoàn toàn cho gần 2.000 người dân, cán bộ, giáo viên ở xã Long Môn", ông Điếc nói.

Mưa lớn như thác đổ trên tuyến đường tỉnh lộ 628 đoạn qua xã Thanh An, huyện Minh Long. Ảnh: A.Quang.

Trong khi đó, ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, cho hay mưa lớn ở khu vực đầu nguồn huyện vùng cao Minh Long khiến nước lũ dâng cao tràn về gây ngập sâu hơn 1.000 hộ dân.

"Nhiều hộ gia đình ở các xã Hành Dũng, Hành Nhân và thị trấn Chợ Chùa ngập sâu trong lũ từ 0,5 đến hơn 1 m", ông Sâm cho biết thêm.

Về vấn đề này, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, lý giải do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 14/11, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo ông Sỹ, lượng mưa đo được từ 1h ngày 8/11 đến 7h ngày 9/11, phổ biến từ 100-300 mm, riêng huyện Minh Long hơn 374 mm. Dự báo từ nay đến ngày 14/11, lượng mưa có thể đạt từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm.

Cuối năm 2020, bão lũ dồn dập từng làm xuất hiện 78 điểm sạt lở núi nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 628 từ trung tâm huyện Minh Long đi xã Long Môn. Ảnh: Minh Hoàng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác 24/24h, cắm biển cảnh báo ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở); tạm dừng hoạt động các đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

Lực lượng xung kích chủ động hỗ trợ sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Tại Quảng Nam, mưa lớn suốt hai ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông qua huyện vủng cao Bắc Trà My bị sạt lở và ngập cục bộ. Tuyến quốc lộ 40B tại ngầm sông Trường bị chia cắt do nước lũ băng qua gây ngập gần 0,5 m.

Ngoài ra, tuyến đường bê tông DH3 về xã Trà Nú, đoạn gần cầu Suối Roai, hàng trăm m3 đất đá tràn xuống mặt đường, khiến việc lưu thông qua lại khó khăn. Chính quyền địa phương đã đặt biển báo nguy hiểm để cảnh báo người và phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở này.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở trên tuyến DH3 về xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My đoạn gần cầu Suối Roai. Ảnh: A.B.

Trước đó, tối 8/11, UBND xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My cũng sơ tán khẩn cấp 74 học sinh THCS đến nơi tránh trú an toàn tại điểm trường tiểu học xã.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, cho biết lũ lớn dâng cao tràn về trên sông Thu Bồn gây ngập sâu một số tuyến đường gây chia cắt với trung tâm huyện. Địa phương này đã chủ động cho học sinh các xã Quế Lâm, Ninh Phước, Phước Ninh nghỉ học. Huyện lập phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ; sơ tán người dân ra khỏi vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở.