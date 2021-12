Mưa lớn 3 ngày, nhiều khu dân cư ở TP Tam Kỳ ngập sâu 1 m

Ông Mai Quý, tiểu thương chợ Tam Kỳ cùng vợ dọn dẹp hàng hóa lên cao từ tối 27/12. Theo ông Quý, đây là đợt mưa lớn hiếm có vào dịp cuối năm. "Khu vực này trũng thấp so với các nơi khác nên mưa lớn là ngập lụt, nếu cứ mưa mãi nước sẽ tràn thêm vào nhà", ông Quý nói.

Từ ngày 27/12, nước đã dâng vào nhà nên ông Nguyễn Kiều Hưng phải dùng ghe di chuyển. Theo ông Hưng, mực nước đang tiếp tục lên do mưa lớn vẫn tiếp diễn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện mực nước trên sông Tam Kỳ đang lên. Lúc 7h ngày 28/12, mực nước sông Tam Kỳ là 2,37 m, trên báo động II 0,17 m. Trong 24 giờ tới, lũ tại sông Tam Kỳ tiếp tục dâng và đạt mức 2,6 m dưới báo động III 0,1 m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo lũ quét xảy ra ở sông, suối tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phú Ninh, Tiên Phước. Riêng TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành cần đề phòng ngập cục bộ.