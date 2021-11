Mưa lạnh miền Bắc đến sớm bất thường

Chuyên gia nhận định kiểu thời tiết mưa lạnh kéo dài ở miền Bắc như những ngày qua hiếm khi xảy ra. Sắp tới, khu vực bước vào đợt rét diện rộng và nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết chiều 1/11.

Theo ông Hưởng, tháng 10 hàng năm là giai đoạn chuyển mùa với kiểu thời tiết nắng mưa thất thường. Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 hàng năm, miền Bắc thường trong giai đoạn nắng hanh, độ ẩm trong không khí thấp do khối không khí lạnh đã bắt đầu chi phối thời tiết miền Bắc.

Tuy nhiên tháng 10 năm nay đặc biệt hơn do từ ngày 28/10 đến 1/11, miền Bắc mưa lạnh kéo dài do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Hình thái này không di chuyển sâu xuống phía nam như thông lệ mà đi lệch theo hướng đông, tạo ra đới gió Đông Nam mang hơi ẩm từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền.

"Đây là lý do miền Bắc liên tục mưa, mưa rào và mưa nhỏ đan xen những ngày qua. Mưa cộng với không khí lạnh khiến nền nhiệt các tỉnh, thành phố Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm đáng kể", ông Hưởng nói và cho biết năm nay, mùa đông ở miền Bắc đến sớm hơn so với mọi năm.

Hà Nội duy trì trạng thái mưa lạnh nhiều ngày qua, nhiệt độ ban ngày dao động 20-22 độ C. Ảnh: Phạm Thắng.

Dẫn chuỗi số liệu thống kê trong khoảng 50 năm gần đây, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu cho biết thời tiết trở lạnh trong những ngày cuối tháng 10 thì năm nào cũng xảy ra, có năm còn ở mức rét. Tuy nhiên, kiểu thời tiết mưa liên tục 3-5 ngày cuối tháng 10 và nhiệt độ trung bình ngày 20-22 độ C như năm nay không xảy ra thường xuyên.

Theo thống kê tại trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội) từ năm 1981 đến nay, lần gần nhất có mưa liên tục trong 3-5 ngày và nhiệt độ trung bình ngày ở ngưỡng trời lạnh xảy ra vào tháng 10/2001, cách đây 20 năm.

"Ngoài ra, kiểu thời tiết trên xảy ra với tần suất nhiều hơn trong những năm 1990 trở về trước. Những năm gần đây, tần suất xảy ra có xu hướng thưa hơn", ông Hưởng thông tin.

Về thời tiết miền Bắc thời gian tới, chuyên gia cho biết khu vực duy trì trạng thái mưa lạnh đến hết ngày 3/11. Ngày 4-6/11, các tỉnh, thành phố phía Bắc bước vào những ngày nắng ráo, nhiệt độ ban ngày tăng lên ngưỡng 25 độ C.

Ngày 7-8/11, một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh khả năng ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông và khiến các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung trở rét. Nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C, ban ngày trời nắng và rét sâu về đêm. Đây là đợt rét khô, xảy ra trên diện rộng và nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa.

Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn, cơ quan khí tượng nhận định 1-2 xoáy thuận nhiệt đới khả năng hoạt động trên Biển Đông trong tháng 11. Hình thái này có thể ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất hoạt động và cường độ từ ngày 7/11. Chuyên gia cảnh báo Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập trong nửa cuối tháng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào kèm theo dông, tập trung về chiều và tối.