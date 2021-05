Mưa kéo dài nhiều giờ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị chia cắt

Đến 12h30 mưa vẫn nặng hạt. Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ nay đến hết tuần, rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ cùng với gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Do đó, trời nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.