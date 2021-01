Mua hổ 250 kg về nấu cao?

Ông Nghệ khai mua một cá thể hổ nặng khoảng 250 kg ở tỉnh Nghệ An mang về cất giấu để nấu cao thì bị công an phát hiện.

Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đang tạm giữ ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, trú xã Quang Diệm) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ông Nghệ là người đã tàng trữ xác cá thể hổ nặng 250 kg trong nhà ở xã Quang Diệm.

Cá thể hổ nặng 250 kg đã chết được phát hiện trong nhà người dân. Ảnh: A. Dương.

Trước đó, khuya 19/1, hàng chục cảnh sát ập vào căn nhà ông Nghệ ở xã Quang Diệm. Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy một cá thể hổ nặng khoảng 250 kg, chân bị trói dây xích, nằm bất động trên tấm bạt đặt sau khu nhà vệ sinh. Thời điểm kiểm tra, ông Nghệ không có mặt tại nhà.

Đến trưa ngày 20/1, ông Nghệ đã đến Công an huyện Hương Sơn trình diện. Khai với công an, ông Nghệ thừa nhận đã mua cá thể hổ trên từ tỉnh Nghệ An mang về nhà nấu cao.

Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho biết đang mở rộng điều tra vụ việc. "Chúng tôi đang điều tra để làm rõ hành vi của nghi phạm. Việc khởi tố hay không còn tùy vào tính chất và mức độ vụ việc”, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn thông tin.

Theo chính quyền sở tại, gia đình ông Nghệ làm nông nghiệp và chăn nuôi hươu.