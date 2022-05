'Mùa hè thịnh nộ' bắt đầu bùng nổ ở Mỹ

Những người biểu tình cùng khẩu hiệu "Bans off our bodies" đã đổ xuống đường ở New York, Atlanta, Chicago, và Los Angeles để bày tỏ sự phẫn nộ, cùng hy vọng rằng đảng Dân chủ có thể lấn át đảng Cộng hòa - từng nhiều lần tìm cách lật ngược quyền phá thai - trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay.