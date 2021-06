Mùa hè ở Mỹ nóng đến 57 độ C

New Mexico (50 độ C): Ngày nóng nhất của Mexico vào 6/1994, lên đến 50 độ C, được ghi nhận tại một nhà máy xử lý chất thải phóng xạ bên ngoài Carlsbad. Bang phía tây nam của Mỹ được biết đến với cảnh quan sa mạc, khí hậu khô cằn và mùa hè oi bức. Tuy nhiên, mức nhiệt trung bình hàng năm tương đối có thể kiểm soát được, khoảng 36 độ C.