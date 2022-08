Mùa hè không ngủ tại Đà Nẵng

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là đại nhạc hội “Take me to the Sun” và 2 đêm nhạc EDM với chủ đề “Cánh cổng thời gian”. Đại nhạc hội “Take me to the Sun” diễn ra tối 9/7, là sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ dàn sao “đình đám” như Thu Minh, Tùng Dương, Karik, Only C… Âm nhạc và nghệ thuật đã xóa nhòa khoảng cách, mang đến hy vọng về một tương lai rực rỡ của du lịch Đà Nẵng với màn pháo hoa sáng rực công viên châu Á - Asia Park.