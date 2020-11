Mùa hè của những thiếu niên thời Covid-19

Nhiếp ảnh gia luôn quan tâm đến những năm tháng hình thành, chuyển tiếp của tuổi thiếu niên, đã được thể hiện trong nhiều bộ ảnh của cô bao gồm The Teenage Fishers, Teenage và The College on the Hill. Cô thường chú ý khám phá các sắc thái thông qua tính cách và bối cảnh câu chuyện. Ảnh: Alys Tomlinson.