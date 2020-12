Mua hàng chỉ với 1.000 đồng dịp sale 12/12

Các sàn thương mại điện tử kết hợp với nhiều thương hiệu và nhà bán hàng để dồn hàng loạt ưu đãi lớn cho đợt khuyến mại cuối cùng trong năm.

"Trước đây, ưu đãi đồng giá 1.000 đồng, 12.000 đồng chủ yếu dành cho những sản phẩm có giá trị thấp hoặc kèm theo một số điều kiện khắt khe nào đó khiến khách hàng khó săn, đôi khi nản. Nhưng tôi nhận thấy trong dịp 12/12 năm nay, các sàn dần mở rộng hơn đối tượng sản phẩm và người mua", Hoài Thương (25 tuổi, sống tại TP.HCM), một người thường xuyên mua sắm trên các sàn thương mại điện tử chia sẻ.

Theo khảo sát của Zing, Lazada hiện đưa ra mức giá 1.000 đồng cho hàng triệu sản phẩm xuất hiện trong livestream từ ngày 7-14/12 và nhiều khung giờ khác trong 3 ngày sale cuối. Người dùng cũng có cơ hội mua iPhone 12, tivi LG UHD hoặc robot hút bụi của Xiaomi với giá 1.000 đồng nếu thanh toán qua ví điện tử ZaloPay.

Trong khi đó, Shopee và Tiki áp dụng đồng giá 12.000 đồng với lượng lớn sản phẩm ở mọi ngành hàng, và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả đơn hàng.

Hàng loạt sản phẩm giá 1.000 đồng trên một sàn TMĐT dịp 12/12. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ với Zing, các sàn cũng cho biết đang đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu để cung cấp ưu đãi độc quyền cho hàng chính hãng, nhằm đưa ra mức ra tốt nhất và đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sau Covid-19.

Nếu Lazada kết hợp với Apple, Adidas, Samsung, Estee Lauder, Friso, Super Sport và Lock&Lock, thì các nhãn hàng như Love Moschino, Sulwhasoo, LG Vina Cosmetics, Paula's Choice hay L'Occitane lại giảm đến nửa giá trên Shopee. Thậm chí, người dùng Tiki còn lần đầu tiên được mua tất cả dòng xe điện của Vinfast với giá giảm từ 51-70%.

"Chúng tôi muốn hỗ trợ các thương hiệu và nhà bán hàng tăng hiệu quả kinh doanh trong một năm đầy khó khăn”, ông James Dong, Tổng giám đốc Lazada Việt Nam khẳng định.

Trước đó, các sự kiện mua sắm cuối năm như 9/9, 10/11, 11/11 và Black Friday đã lần lượt thiết lập các kỷ lục mới cho ngành thương mại điện tử, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng chịu tác động từ đại dịch Covid-19.