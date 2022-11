Mua giấy phép lái xe giả để tham gia giao thông

Để tham gia giao thông, Vượt (SN 1989, HKTT tại xã Phúc Lợi, huyện Phúc Yên, tỉnh Yên Bái) đã thuê người làm giả chứng minh nhân dân (CMND), giấy phép lái xe (GPLX) môtô hạng A1.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 12/11, đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Văn Vượt về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 12/4, Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, phối hợp cùng tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Honda biển kiểm soát 29M1-898.26 có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nam thanh niên xuất trình giấy phép lái xe (GPLX) mang tên Nguyễn Quang Việt (SN1989, HKTT Phúc Lợi). Qua kiểm tra, tổ công tác nghi vấn GPLX trên là giả, đã đưa đối tượng về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, Việt khai nhận tên thật là Nông Văn Vượt, GPLX trên là do Vượt mua để đi làm cho tiện… Quá trình làm việc, Vượt tự nguyện giao nộp thêm chiếc CMND mang tên Nguyễn Quang Việt.

Nông Văn Vượt.

Vụ án sau đó được chuyển đến đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Thanh Trì điều tra theo quy định. Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra quyết định trưng cầu giám định giấy CMND và GPLX mang tên Nguyễn Quang Việt, giấy CMND và CMND mang tên Nông Văn Vượt.

Ngày 31/5, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Hà Nội có bản kết luận xác định giấy CMND mang tên Nguyễn Quang Việt (SN 1989, nguyên quán: Phúc Lợi, Lục Yên, Yên Bái; ngày cấp 10/5/2014 và GPLX hạng A1 là giả).

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, tra cứu giấy phép lái xe của Nông Văn Vượt và Nguyễn Quang Việt. Ngày 30/5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái có công văn phúc cho biết đơn vị này chưa cấp bất cứ GPLX môtô nào cho 2 công dân có thông tin như trên.

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì có công văn gửi Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Yên Bái xác minh CMND của Nguyễn Quang Việt và Nông Văn Vượt. Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Yên Bái có công văn phúc đáp như sau: Qua tra cứu trong tàng thư có căn cước công dân của Nông Văn Vượt, không có tài liệu của công dân của Nguyễn Quang Việt.

Với những chứng cứ, tại cơ quan công an, Vượt khai nhận: Khoảng tháng 8/2021, Vượt nảy ý định làm giả CMND để đi xin việc. Đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội của cá nhân để liên lạc, đặt làm giả CMND.

Trong quá trình giao dịch, Vượt đã cung cấp ảnh chân dung và các thông tin cần thiết cho người cần làm giả bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng năm sinh, quê quán và nơi đăng ký HKTT: Phúc Lợi, Lục Yên, Yên Bái. Sau đó khoảng một tuần, giấy CMND giả được shiper (Vượt không biết là ai) giao đến địa chỉ Việt cung cấp và Vượt phải trả số tiền là 1,4 triệu đồng.

Đến tháng 4, Vượt tiếp tục đặt tục lên mạng xã hội đặt mua GPLX hạng A1 giả. Đối tượng đã cung cấp ảnh CMND giả Nguyễn Quang Việt và đặt làm giả GPLX với giá 1,4 triệu đồng. Ngày 10/4, Vượt được người đàn ông lạ mặt giao đến GPLX giả. Sau khi có GPLX giả trên, Vượt sử dụng để tham gia giao thông, thì bị tổ công tác 141 phát hiện.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nông Văn Vượt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.