Mùa Giáng sinh có thể trở thành gánh nặng với phụ nữ

Giáng sinh tạo ra nhiều áp lực với những bà mẹ ở Mỹ, khi họ được kỳ vọng làm tốt mọi thứ và tự chuẩn bị cho một ngày lễ tuyệt vời.

Beth Berry, một bà mẹ 4 con ở thành phố Asheville, North Carolina (Mỹ), luôn cố gắng để tạo nên kỳ nghỉ lễ tuyệt vời cho những cô công chúa nhỏ của mình. Điều đó có nghĩa Berry tự làm những món quà handmade, trang trí nhà cửa, đi thăm họ hàng khắp nơi.

"Tôi chỉ nghĩ đó là điều một bà mẹ tốt phải làm", cô nói.

Berry thừa nhận mỗi năm, cứ tới dịp lễ, cô luôn rơi vào trạng thái kiệt sức và không thể tận hưởng những ngày nghỉ thật sự.

Những dịp lễ như Giáng sinh luôn được coi là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm, nhưng điều đó có thể không đúng với các bà mẹ - người thường phải mang trách nhiệm chuẩn bị mọi thứ, theo Washington Post.

Kiệt sức và oán giận

Trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2021 của Đại học Michigan 20% phụ huynh thừa nhận họ căng thẳng trong kỳ nghỉ, áp lực với danh sách việc cần làm dài vô tận, kế hoạch và chi phí xung quanh cho ngày lễ.

Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình của họ. Thực tế, số bà mẹ đánh giá mức độ căng thẳng của họ là "cao" nhiều gần gấp đôi so với các ông bố.

Katie Ward, một người mẹ hai con (2 và 5 tuổi) ở New York, cho biết: "Kỳ vọng đặt lên vai các bà mẹ cao đến mức không thể tưởng nổi. Mọi việc đều đổ lên đầu tôi. Dường như danh sách việc cần làm không bao giờ kết thúc".

Ngoài việc đưa đón các con đi học và điều hành công việc kinh doanh với tư cách nhiếp ảnh gia, Ward còn phải gánh thêm một trách nhiệm lớn mỗi dịp lễ hội đó là mua sắm mọi thứ cho các thành viên trong nhà.

Những bà mẹ "tốt" được kỳ vọng đảm đương mọi trách nhiệm, từ công việc bên ngoài đến nội trợ. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Trong dịp lễ, những phụ huynh "tốt" được kỳ vọng sẽ làm được thật nhiều thứ như tạo ra kỷ niệm đẹp hoàn hảo cho các con và tạo dựng các hoạt động phong phú cho mọi người.

Điều đó chất chồng thêm áp lực tinh thần vốn đã nặng của các bà mẹ bận rộn. Nhiều phụ nữ có cảm giác tội lỗi rằng mình chưa đủ tốt trong vai trò của một người mẹ.

Các nhà nghiên cứu đã và đang kêu gọi xã hội công nhận "lao động vô hình" của phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều người mẹ có thể kiệt sức trước khi nhìn thấy sức thay đổi sâu rộng. Ngay bây giờ, họ cần được giúp đỡ để nhận thức được kỳ vọng quá lớn đang đặt lên vai mình và đẩy lùi chúng.

Berry cho biết điều cô muốn là cảm nhận được sự gắn kết của gia đình trong những ngày nghỉ lễ. Song thực tế hoàn toàn trái ngược.

Thời gian đó, trong khi cô lúi húi nấu ăn trong bếp hàng giờ liền, các thành viên khác lại tụ tập trò chuyện vui vẻ trong phòng khách.

"Cảm giác oán giận len lỏi và lớn dần lên từ năm này qua năm khác. Tôi làm việc không ngơi tay để tạo nên điều tuyệt vời cho người khác, trong khi bản thân lại cảm thấy kiệt sức và như một người vô hình", Berry bày tỏ.

Giải phóng những người mẹ

Bước ngoặt đã đến khi Berry bất chợt nghĩ tới tấm gương làm mẹ cô đang xây dựng trong mắt 4 cô con gái của mình.

Cô nhận ra tự mình "trở thành một người mẹ vui vẻ" sẽ ý nghĩa hơn so với việc mất hàng giờ làm những món quà hay bánh nhưng chẳng ai đánh giá cao.

Để giải phóng mình và trở thành một người mẹ hạnh phúc cũng đòi hỏi sự thay đổi có ý thức: cần sống chậm lại và có chủ ý hơn trong cách sử dụng năng lượng của mình.

"Bây giờ, tôi nói 'không' với rất nhiều thứ để bảo vệ mong muốn sống chậm của mình", Berry bày tỏ, đồng thời nhận ra rằng nói "không" với người khác cũng chính là nói "có" với bản thân để sống tốt hơn.

Những bà mẹ nên nói ra yêu cầu được san sẻ trách nhiệm với các thành viên khác trong gia đình. Ảnh: Nicle Michalou/Pexels.

Song để làm được điều đó không dễ dàng. Nhà phân tâm học Robin Stern, đồng sáng lập và phó giám đốc của Trung tâm trí tuệ cảm xúc Yale, cho biết: "Thiết lập ranh giới là một kỹ năng bạn phải phát triển theo thời gian. Một phần quan trọng của nó là cụ thể hóa các giới hạn của bạn".

Ví dụ, nếu muốn các thành viên kết nối với nhau, người mẹ có thể đưa ra yêu cầu rằng mọi người đều phải tham gia chuẩn bị bữa ăn cho ngày lễ. Càng đặt ra mong muốn cụ thể, bạn càng dễ dàng được đáp ứng nhu cầu.

Chuyên gia quản lý thời gian Laura Vanderkam, tác giả của cuốn sách "Tranquility by Tuesday: 9 Ways to Calm the Chaos and Make Time for What Matters" cho biết: "Đôi khi chúng ta có quan niệm sai lầm rằng lịch trình bận rộn đồng nghĩa với căng thẳng, nhưng không phải mọi cam kết đều giống nhau".

Vanderkam, người mẹ của 5 đứa con dưới 16 tuổi, luôn có một "danh sách hoạt động thú vị trong kỳ nghỉ lễ", nói về những điều mà cô và các con muốn làm cùng nhau: cùng trang trí nhà cửa, xem một bộ phim ý nghĩa.

Sau nhiều năm đấu tranh, Berry đã thực hiện sứ mệnh của mình là giúp các bà mẹ khác xác định lại thế nào là "làm mẹ tốt" thông qua một cộng đồng trực tuyến, được đặt tên Revolution From Home.

Đây là nơi các bà mẹ có thể nhận ra giới hạn con người của họ và mức độ họ cần sự hỗ trợ của người khác.

"Suy nghĩ lại về vai trò làm mẹ của chúng ta không chỉ là phá bỏ những kỳ vọng cũ, mà còn là tạo ra hình ảnh về những thứ ta muốn làm và muốn trở thành", Berry nói.