Mưa dông kéo dài trên khắp cả nước

Miền Bắc tiếp diễn đợt mưa lớn đến hết ngày 24/5, sau đó duy trì trạng thái âm u, nhiều mây đến hết tháng. Tuần này, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng thường xuyên có mưa dông.

Ngày 23/5, miền Bắc bước vào ngày thứ hai của đợt mưa lớn diện rộng. Đêm qua và rạng sáng nay, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi với lượng phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm chỉ trong vòng 6 giờ. Mưa tập trung ở Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp diễn đến hết ngày 24/5. Trong hai ngày tới, lượng mưa ghi nhận được dao động 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Nhiệt độ ở ngưỡng 23-26 độ C.

Riêng khu vực vùng núi có thể mưa trên 300 mm, tập trung ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ. Người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp.

Đến ngày 25/5, thời tiết miền Bắc giảm mưa và nền nhiệt tăng lên mức cao nhất 30 độ C, thấp nhất 25 độ C. Khu vực được dự báo duy trì trạng thái âm u, mưa rải rác đến cuối tháng 5.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 23/5: Mưa rào Ngày 24/5: Mưa dông Ngày 25/5: Mưa dông Ngày 26/5: Mưa dông Ngày 27/5: Mưa dông Ngày 28/5: Mưa rào Ngày 29/5: Mưa dông Nhiệt độ cao nhất °C 26 29 30 32 32 32 33 Nhiệt độ thấp nhất

23 25 25 26 26 27 27

Tại Hà Nội, thời tiết tuần này diễn biến xấu khi mưa dông kéo dài, gần như không ngày nào có nắng. Nền nhiệt tại thủ đô nhích dần lên ngưỡng 29-30 độ C vào giữa tuần, tăng khoảng 3-5 độ C so với những ngày qua nhưng cảm giác vẫn chưa quá oi nóng.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết oi nóng vào ban ngày, mưa dông về chiều và tối liên tục các ngày 23-29/5. Người dân đề phòng những cơn mưa lớn bất chợt kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng 32 độ C trong những ngày tới. Khu vực được dự báo có nắng gián đoạn vào ban ngày, mưa dông rải rác trong ngày 23-24/5. Sau đó, lượng mưa có thể gia tăng vào giữa tuần.

Trước đó vào ngày 22/5, mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi với lượng phổ biến 60-80 mm, có nơi trên 90 mm. Mưa dông tập trung ở Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Báo cáo ban đầu cho thấy ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường từ TP Lai Châu đi huyện Sìn Hồ tắc cục bộ do sạt lở đá. Nhiều địa phương khác ghi nhận một số thiệt hại về lúa, hoa màu, nhà hư hỏng, tập trung tại Điện Biên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cà Mau.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, ứng phó với mưa lớn, sạt lở và ngập úng nguy cơ xảy ra.

Ngoài ra, đơn vị chức năng có biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.