Mua đồng hồ gì khi không kịp sở hữu Mission to Moonshine

Tissot Supershort Chrono và Yema Rallygraf là một số đại diện thay thế nổi bật cho Mission to Moonshine, mẫu đồng hồ cao cấp giá bình dân gây sốt thời gian qua.

Thực tế, có khá nhiều mẫu đồng hồ cao cấp giá bình dân tương tự mẫu MoonSwatch mới ra mắt gần đây. Ảnh minh họa: Furlan Marri.

MoonSwatch là bộ sưu tập đồng hồ đánh dấu màn hợp tác hiếm có giữa hai thương hiệu thuộc hai phân khúc khác nhau là Omega (cao cấp) và Swatch (bình dân). Mới đây, cả hai quyết định mở rộng MoonSwatch với mẫu Mission to Moonshine.

Tuy nhiên, vì số lượng giới hạn và giá cả leo thang tại những thị trường không chính thức, việc sở hữu chiếc đồng hồ này không mấy dễ dàng.

Dưới đây, Oracle Time điểm tên 5 thiết kế chất lượng khác xứng đáng sánh vai cùng Mission to Moonshine.

Tissot Supershort Chrono nổi bật với tổ hợp màu sắc vàng và đen. Ảnh: Tissot.

Tissot Supershort Chrono

Xét về giao diện, Supersport Chrono của thương hiệu Tissot và Swatch Mission to Moonshine mang một số điểm tương đồng nổi bật.

Cụ thể, cả hai đều có vành bezel với tính năng tachymeter (đo tốc độ dựa trên thời gian trôi qua trên một quãng đường cố định) và màn hiển thị tricompax (3 mặt số phụ).

Thêm vào đó, chúng còn có tổ hợp màu sắc đen-vàng khá tương tự nhau. Sự chênh lệch giá của Supersport Chrono và Mission to Moonshine có thể bắt nguồn từ chất liệu.

Mẫu đồng hồ của Tissot có phần vỏ làm từ thép không gỉ mạ PVD đen. Trong khi đó, thiết kế mới của MoonSwatch được chế tác từ nhựa.

Yema Rallygraf với mặt số phụ bắt mắt. Ảnh: Yema.

Yema Rallygraf

Yema Rallygraf là một trong những sản phẩm ấn tượng nhất của Yema, thương hiệu đồng hồ Pháp. Các mặt số phụ hình dạng độc đáo giúp nâng cao tính thẩm mỹ của thiết kế hữu dụng này.

Thêm vào đó, dòng đồng hồ này cũng sở hữu nhiều phiên bản màu sắc vui tươi giống với MoonSwatch. Tất thảy đều mang dấu ấn cổ điển với nút điều chỉnh dạng bấm và vòng bezel tachymeter.

Đặc biệt, Yema Rallygraf được trang bị mecha-quartz (bộ chuyển động lai chứa cả mô-đun thạch anh, pin và một số chi tiết tạo nên chuyển động bấm giờ cơ học truyền thống) - thành phần có thể xem là chất lượng hơn với bộ máy pin thạch anh thông thường.

Timex Midtown Chronograph với vị trí các mặt số phụ tương tự Mission to Moonshine. Ảnh: Timex.

Timex Midtown Chronograph

Midtown Chronograph của thương hiệu Timex có thể xem là người “họ hàng” tinh tế hơn của MoonSwatch Mission to Moonshine.

Điều này thể hiện rõ nét qua việc sản phẩm này thiếu đi một vài đặc điểm thể thao, chẳng hạn vòng bezel tachymeter. Tuy nhiên, Midtown Chronograph bù đắp lại bằng phần vỏ làm từ thép không gỉ thanh lịch.

Thêm vào đó, chiếc đồng hồ này còn có cách bố trí mặt số phụ tương tự Mission to Moonshine tại các vị trí 10h, 2h và 6h.

Super Titanium Chronograph đậm chất thể thao của thương hiệu Citizen. Ảnh: Citizen.

Citizen Super Titanium Chronograph

Một trong những nhược điểm lớn nhất của dòng đồng hồ MoonSwatch là phần vỏ làm từ nhựa bioceramic. Tất nhiên, bản thân bioceramic không phải là vấn đề. Chúng thực chất vẫn thuộc loại nhựa bền bỉ nhờ vào kỹ thuật sản xuất của Swatch.

Song, điều quan trọng là bioceramic thiếu đi phong thái mạnh mẽ thường xuất hiện trên một chiếc đồng hồ chronograph thể thao.

Lúc này, Citizen Super Titanium Chronograph là một lựa chọn thay thế đáng tham khảo. Sản phẩm được làm từ titan siêu nhẹ với khả năng chống ăn mòn và trầy xước. Thêm vào đó, mặt số không kém MoonSwatch ở phần màu sắc khi kết hợp khéo léo hai màu xanh lam và vàng.

Furlan Marri Nero Sabbia sở hữu vẻ ngoài sành điệu. Ảnh: Furlan Marri.

Furlan Marri Nero Sabbia

Về kiểu dáng và thiết kế, so với những mẫu đồng hồ vừa đề cập, Nero Sabbia thuộc thương hiệu Furlan Marri sở hữu ít điểm tương đồng nhất đối với MoonSwatch Mission to Moonshine.

Tuy nhiên, chúng vẫn được điểm tên vì sở hữu chi tiết màu sắc đen-vàng khá tương tự. Thêm vào đó, sản phẩm này thực chất là đồng hồ tích hợp chức năng chronograph (bấm giờ) dù sở hữu thiết kế mặt số bất đối xứng.

Ngoài ra, dù sở hữu mức giá gấp đôi Mission to Moonshine, Nero Sabbia vẫn có thể đem lên bàn cân. Lý do là mẫu đồng hồ MoonSwatch mới nhất đó khan hiếm và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá bán lẻ được niêm yết tại các thị trường không chính thức.

Vulcain Cricket với biểu tượng kim vulcan độc đáo. Ảnh: Timekeepers Club.

Seconde Seconde x Vulcain Cricket

Một đặc điểm của Mission to Moonshine mà chúng ta có thể chưa xét tới là chúng trông khá giống bản Mission to the Moon, nhưng khác ở phần kim giây làm từ hợp kim vàng Moonshine trứ danh của Omega.

Với những ai đang tìm kiếm sự khác biệt ở phần kim chỉ thời gian, đừng bỏ qua Seconde Seconde, nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng với những màn hợp tác với nhiều thương hiệu để thay đổi kim đồng hồ.

Tiêu biểu, Seconde Seconde từng làm việc với thương hiệu Vulcain để tinh chỉnh mẫu Vulcain Cricket. Họ thực sự đã thay kim giây bằng biểu tượng bàn tay đang chào đặc trưng của người Vulcan - nhân vật thuộc bộ phim viễn tưởng nổi tiếng Du hành giữa các vì sao (Star Trek).

Vì tính chất giới hạn và tinh xảo của các tác phẩm Seconde Seconde, Vulcain Cricket không thực sự là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho Mission to Moonshine về mặt giá cả. Tuy nhiên, cả hai đều là những mẫu đồng hồ với nét thiết kế thú vị.