Mưa dông giải nhiệt Hà Nội

Mưa lớn xuất hiện ở Hà Nội tối muộn và khả năng kéo dài những giờ tới sau một ngày nắng nóng gay gắt.

21h30 ngày 18/7, mưa dông bắt đầu trút xuống Hà Nội sau một ngày khu vực hứng chịu nắng nóng gay gắt. Sau 45 phút, lượng mưa ghi nhận ở một số nơi thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm dao động 30-40 mm.

Nơi đang xuất hiện mưa lớn nhất là quận Hoàng Mai với nhiều điểm mưa 80-90 mm chỉ trong vòng gần 1 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy lúc 21h, mây đối lưu bắt đầu gây mưa dông lớn trên khu vực các quận, huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ...

1-3 giờ sau đó, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa dông cho khu vực kể trên và lan sang các quận, huyện nội thành khác. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến 22h15, hệ thống quan trắc chưa ghi nhận điểm ngập úng nào. Dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 3 giờ tới, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 20-30 cm; một số tuyến phố ngập sâu hơn 20-50 cm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập ở nhiều tuyến phố Hà Nội khi mưa tiếp tục trút xuống 1-3 giờ tới. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 18/7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ hứng chịu nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm phổ biến 45-65%.

Tại Hà Nội, điểm quan trắc tại trạm Láng hôm nay ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38,1 độ C. Trong khi đó, nhiều khu vực thuộc Hòa Bình, Sơn La, có nhiệt độ cao 38,5-39,5 độ C.

Tại miền Trung, nắng nóng cường độ gay gắt tập trung tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Nơi nóng nhất cả nước hôm nay là Con Cuông (Nghệ An) khi nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 40 độ C.

Ngày mai (19/7), Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhưng cường độ giảm hơn khi mức nhiệt cao nhất ở ngưỡng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 16h.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nắng nóng trong ngày kéo dài từ 11h đến 17h.

Ngày 20/7, Bắc Bộ kết thúc đợt nắng nóng, trong khi Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ.