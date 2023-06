Mưa dông diện rộng từ chiều tối 17/6

Chiều tối, đêm 17/6 ở một số khu vực vùng núi Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên cùng Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Bản tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và tin dự báo thời tiết 10 ngày tới cho cả nước đã được Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia phát đi.

Chiều tối, đêm 17/6 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ; chiều tối, tối 17/6 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ảnh: Đắc Huy.

Chiều nay (17/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 13h ngày 17/6 đến 15h ngày 17/6 có nơi trên 20 mm như: Ẳng Nưa (Điện Biên) 27,6 mm, Phúc Lợi (Yên Bái) 38,8 mm, Phú Lộc (Phú Thọ) 21,6 mm, Đăk Mâm (Đắk Lắk) 52,2 mm, Đắk DRông (Đắk Nông) 44,8 mm, Long Xuyên (An Giang) 43,6 mm, Phước Bình (Đồng Nai) 39,8 mm, Long Vĩnh (Tiền Giang) 39,4 mm, Tân Hội Trung (Đồng Tháp) 35,4 mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm 17/6 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, chiều tối và tối 17/6 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực 24-48 giờ tới

Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 19/6 có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối 18/6 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết từ đêm 19 đến ngày 27/6

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; vùng đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 21/6 có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ đêm 19 đến ngày 23/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; ngày 24-27/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.