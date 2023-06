Mưa đá khiến 7 khán giả show nhạc nhập viện, 90 người bị thương

Đêm nhạc của Louis Tomlinson phải hủy vào phút chót vì mưa đá quá lớn, nhiều người bị thương.

Louis Tomlinson không thể biểu diễn vì thời tiết xấu.

Buổi hòa nhạc của Louis Tomlinson, cựu thành viên One Direction, tại Nhà hát vòng tròn Red Rocks (tiểu bang Colorado, Mỹ) vào tối 21/6 bị hủy vào phút chót do trận mưa đá nghiêm trọng, theo Page Six.

Vào khoảng 21h30, khi khán giả đang háo hức chờ đợi ca sĩ Two of Us bước lên sân khấu thì bất ngờ cơn mưa trút xuống. Mặc dù vội vã tìm nơi tránh mưa, 7 người đã phải nhập viện vì chấn thương nặng. 90 người khác được băng bó vết thương, vết bầm tím và gãy xương trong các lều y tế.

Nhiều ôtô cũng bị hư hỏng sau cơn mưa. Chia sẻ với CBS, một khán giả cho biết nơi tổ chức show nhạc đã cảnh báo họ về một cơn bão.

Trận mưa đá trước giờ diễn ra show nhạc của Louis Tomlinson. Ảnh: Page Six.

Trên tài khoản cá nhân, chủ nhân đêm nhạc chia sẻ rằng anh rất đau lòng khi phải hủy show vào phút cuối. Louis Tomlinson bày tỏ: "Gửi tất cả tình yêu đến những người bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt vào đêm qua. Tôi hy vọng mọi người về đến nhà an toàn và bất kỳ ai bị thương đã được chữa trị. Thật đau lòng khi chứng kiến nhiều người bị ảnh hưởng".

Anh cũng cảm ơn ê-kíp đã nhanh nhạy khi xử lý tình huống chuyên nghiệp trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Theo Page Six, sau Colorado, Tomlinson sẽ biểu diễn ở Seattle, Washington trong điểm dừng chân tiếp theo của Faith in the Future World Tour.

Tuần vừa qua là khoảng thời gian nhiều sự cố đối với các show ca nhạc. People báo cáo ca sĩ Bebe Rexha phải khâu nhiều mũi vì bị khán giả ném điện thoại vào mặt trong lúc đang hát ở New York. Trong khi đó, Ava Max bị tát vào mặt trên sân khấu Los Angeles.