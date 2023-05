Mưa đá kèm giông lốc gây tốc mái, sập nhà tại Điện Biên

Trận mưa đá với những viên bằng đầu ngón tay kèm giông lốc mạnh xảy ra vào lúc hơn 17h ngày 2/5, kéo dài trong khoảng 20 phút đã khiến nhiều nhà dân ở huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ bị tốc mái, đổ sập.

Sáng 3/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết ngay sau trận mưa giông xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Luông huy động lực lượng đến hiện trường giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

“Huyện Điện Biên có 21 xã, trong đó có 3 xã bị ảnh hưởng lớn do trận giông lốc chiều tối hôm qua. Trong sáng nay chúng tôi sẽ kiểm tra lại cụ thể mức độ ảnh hưởng.

Tại bản Lếch Cuông, xã Thanh Hưng, giông lốc đã làm tốc mái nhiều nhà dân, trong đó có ít nhất hai ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, mưa đá, giông lốc còn làm cho một số công trình và đường điện bị hư hỏng”, ông Bình thông tin.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, hỗ trợ tháo dỡ những ngôi nhà bị sập, cắt tỉa cây gãy đổ, vệ sinh môi trường… và sẵn sàng giúp người dân dựng nhà tạm để ổn định cuộc sống.

Trong tháng 3, tại Điện Biên xảy ra 2 trận giông lốc kèm theo mưa đá lớn gây thiệt hại về công trình và nhiều diện tích hoa màu.

Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên cảnh báo, đây là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá rất dễ xảy ra. Người dân cần nhận biết dấu hiệu và chủ động phòng tránh.

