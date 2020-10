Mua, bán trang phục công an có thể bị phạt tù

Bộ Công an khuyến cáo trang phục lực lượng vũ trang mua bán qua mạng đều là hàng giả. Hành vi này vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tù.

Theo Bộ Công an, cơ quan chức năng phát hiện gần đây có tình trạng mua, bán trang phục công an trên mạng xã hội. Nhiều người đã lợi dụng việc này để giả cảnh sát nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an - khẳng định trang phục của lực lượng vũ trang gồm công an và quân đội chỉ do cơ quan chức năng sản xuất, cấp phát.

Tướng Xô cảnh báo trang phục của lực lượng vũ trang do mua, bán qua mạng đều là hàng giả và hành vi này vi phạm pháp luật. Người dân nên tìm hiểu kỹ, không mua bán các loại trang phục này.

Trang phục ngành công an bày bán tràn lan trên mạng. Ảnh chụp màn hình.

Bộ Công an cho biết điều 1, Khoản 5 Nghị định 29 năm 2016 của Chính phủ nghiêm cấm việc sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán hay sử dụng trái phép cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục công an.

Nghị định 124 năm 2015 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán hay sử dụng trái phép trang phục, tư trang của lực lượng công an, sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 200 triệu đồng.

Người vận chuyển hàng cấm, chủ kho tàng, bến bãi, nhà ở có hành vi tàng trữ hay giao nhận hàng cấm cũng bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Cũng theo Bộ Công an, người vi phạm thu lợi bất chính số tiền lớn hoặc tái phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi Sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả với hình phạt cao nhất là 15 năm tù.

Tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép trang phục, tư trang của lực lượng công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.