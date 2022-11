Mua bán hơn 2,7 triệu thông tin cá nhân trên Facebook

Hai nhóm bị can đã thu thập trên 2,7 triệu dữ liệu cá nhân rồi bán cho người mua, qua đó hưởng lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin bước đầu về vụ triệt phá 2 ổ nhóm thu thập, mua bán sử dụng trái phép thông tin cá nhân, xảy ra tại địa phương này và một số tỉnh, thành phố khác.

Ở vụ án thứ nhất, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Anh (31 tuổi, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Phi Long (30 tuổi, trú Thái Bình) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo điều tra, Long và Hồng Anh quản trị nhóm kín group trên Facebook có tên “Data khách hàng tiềm năng” để trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, gồm: Số điện thoại, họ tên, năm sinh, địa chỉ, thư điện tử (email). Long xây dựng phần mềm có khả năng ghi nhận, thu thập thông tin cá nhân người khác qua các tài khoản Facebook, Google.

Sau đó, Long tạo tài khoản để Hồng Anh trích xuất dữ liệu đời tư người khác để bán cho những ai có nhu cầu. Các bị can yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác do Hồng Anh sử dụng nhằm ẩn danh, tránh sự truy tìm của cơ quan điều tra.

Cơ quan chức năng cho rằng từ tháng 3/2021 đến tháng 5, các bị can đã thu thập hơn 2,3 triệu dữ liệu cá nhân, trong đó nhiều dữ liệu về bí mật cá nhân như: Nghề nghiệp, tiền sử bệnh lý, số điện thoại. Sau khi giao dịch, Long và Hồng Anh hưởng lợi bất chính khoảng 600 triệu đồng.

Tang vật của nhóm tội phạm công nghệ cao bị thu giữ. Ảnh: N.H.

Trong vụ án thứ 2, nhà chức trách xác định Vũ Tiến Dũng (30 tuổi), Đinh Việt Hải (29 tuổi, cùng ở Hà Nội) và Vũ Gia Anh (29 tuổi, quê Hưng Yên) có hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, gồm: Số điện thoại, địa chỉ IP, vị trí truy cập của người sử dụng mạng 3G, 4G.

Theo cáo buộc, Vũ Tiến Dũng là người liên hệ với các đầu mối cung cấp dữ liệu, còn Gia Anh và Hải được giao tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để bán dữ liệu. Nhóm này lập nhóm kín trên Facebook và thu hút trên 10.000 thành viên tham gia.

Công an Phú Thọ làm rõ từ tháng 3/2021 đến tháng 8 năm nay, Vũ Tiến Dũng và đồng phạm đã thu thập và bán hơn 400.000 dữ liệu thông tin cá nhân. Họ hưởng lợi bất chính khoảng 1,1 tỷ đồng . Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can này về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.