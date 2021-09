Mua bán dữ liệu cá nhân có thể bị phạt 100 triệu

Dự thảo đề xuất phạt tối đa 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trên 10.000 chủ thể dữ liệu hoặc tái phạm lần 2 việc mua bán thông tin cá nhân.

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo lần 2 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 2 tháng. Dự kiến nghị định có hiệu lực từ 1/12.

Tại Điều 28 của dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 60 triệu đến 80 triệu đồng đối với các hành vi mua bán dữ liệu cá nhân dưới 10.000 chủ thể dữ liệu; chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3 không có liên quan tới mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.

Mức phạt được đề xuất tăng ở mức 80 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trên 10.000 chủ thể dữ liệu hoặc tái phạm lần 2 việc mua bán dữ liệu cá nhân.

Như vậy, so với các quy định hiện hành, mức phạt được đề xuất như trong dự thảo lần 2 đã tăng tối đa 5 lần.

So sánh mức phạt các hành vi của Nghị định 15/2020 và dự thảo nghị định mới.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 80 Nghị định 15/2020 nêu người truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để thu thập thông tin của người khác sẽ bị xử phạt 30-50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020 quy định mức phạt 10-20 triệu đối với các hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân; sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xuyên tạc, vu khống tổ chức, cá nhân; tiết lộ thông tin bí mật cá nhân mà chưa đến mức xử lý hình sự.

Ngoài phạt tiền, dự thảo còn đề xuất buộc người vi phạm khắc phục hậu quả về an ninh mạng; ngừng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và bồi thường hậu quả, thiệt hại nếu có đối với tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an đánh giá an ninh thông tin, an ninh dữ liệu đã được quan tâm nhưng chưa có chế tài xử lý. Dữ liệu cá nhân đang bị đánh cắp, công khai trao đổi, rao bán nhằm trục lợi, chào mời sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trên không gian mạng đang bị thu thập, khai thác, sử dụng công khai bởi nhiều doanh nghiệp, có cả ứng dụng lưu trữ dữ liệu tại nước ngoài. Việc tăng mức xử phạt nhằm nâng hiệu lực của pháp luật, tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm.