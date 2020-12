MU vào top 4 sau màn ngược dòng trước West Ham

3 bàn thắng của Pogba, Greenwood và Rashford giúp Man Utd thắng ngược West Ham 3-1 ở vòng 11 Premier League rạng sáng 6/12 (giờ Hà Nội).

Man Utd tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng trên sân khách. Thầy trò HLV Ole Solskjaer chơi lép vế trong hiệp một và bị West Ham dẫn trước sau pha lập công của Tomas Soucek ở phút 38.

Sau quãng thời gian bị dồn ép, MU vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Pogba gỡ hòa cho đội khách bằng cú dứt điểm từ xa đẳng cấp ở phút 65.

3 phút sau, Greenwood nâng tỷ số lên 2-1 sau đường kiến tạo của Telles. Rashford ấn định màn ngược dòng cho "Quỷ đỏ" bằng bàn thắng ở phút 78.

Kết quả này giúp MU vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Chelsea.

Tính từ đầu mùa 2019/20, Greenwood đã ghi 20 bàn trên mọi đấu trường, thành tích không cầu thủ tuổi teen nào tại Premier League có thể chạm đến. Ảnh: Reuters.

Man Utd bước vào cuộc đọ sức với West Ham, nhưng tâm trí vẫn hướng về trận gặp Leipzig vào giữa tuần. HLV Solskjaer mạnh dạn cất Bruno Fernandes, Marcus Rashford, 2 cầu thủ tấn công tốt nhất lên ghế dự bị. Paul Pogba có lần đá chính đầu tiên, kể từ ngày 1/11.

Trái với dự đoán ban đầu, West Ham không chơi phòng ngự phản công, mà đẩy cao đội hình chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng thủ Man Utd thi đấu chuệch choạc và liên tục phải gồng mình chống đỡ những pha tấn công của chủ nhà. Phút thứ 9, mành lưới của Dean Henderson rung lên, sau tình huống để mất bóng của Anthony Martial. Tuy nhiên, bàn thắng của Jarrod Bowen không được công nhận vì lỗi việt vị.

West Ham cầm bóng 36% trong hiệp một, nhưng lại tạo ra số cơ hội vượt trội so với đối thủ (13 so với 3). Hàng tiền vệ cơ bắp của "The Hammers" liên tục đánh chặn thành công, từ đó tạo cơ hội cho cặp tiền vệ cánh Bowen, Fornals tung hoành bên phần sân MU.

Hầu hết đợt lên bóng của MU đều kết thúc từ giữa sân. Khi đó, West Ham ngay lập tức dồn quân số để phản công. Hàng thủ đội khách liên tục bị đặt vào thế bị động. Công việc của các chân sút bên phía chủ nhà chỉ là chờ bóng bật ra, rồi tung cú sút ở vị trí trống trải.

Sau 6 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, trong đó có một lần bóng đi trúng cột, chủ nhà cũng có bàn mở tỷ số. Phút 38, Declan Rice đánh đầu làm tường cho Soucek dứt điểm cận thành hạ gục toàn bộ hệ thống phòng ngự MU.

Soucek mang niềm vui cho CĐV West Ham trong hiệp một. Ảnh: Reuters.

Man Utd bị dẫn bàn, nhưng không hề cho thấy dấu hiệu nào khả quan trong lối chơi. "Quỷ đỏ" có 2 lần dứt điểm trúng đích, nhưng chỉ có cú sút của Martial ở phút 42 mới khiến thủ môn Fabianski phải hoạt động.

Chứng kiến MU chơi như đội bóng cửa dưới, cựu danh thủ Patrice Evra phải thốt lên: "Đây không phải là Man Utd tôi từng biết. Van de Beek bị Declan Rice bắt nạt, Bowen uy hiếp hàng thủ MU trong cả hiệp đấu".

HLV Solskjaer không còn lựa chọn, ngoài việc tung Bruno Fernandes, Marcus Rashford vào sân trong hiệp 2. Sự xuất hiện của 2 ngôi sao này giúp mặt trận tấn công của MU dần có dấu hiệu khởi sắc. Sau khi Martial rời sân vì dính chấn thương, hàng công "Quỷ đỏ" mới thực sự bùng nổ.

Pogba mở màn cho cuộc lội ngược dòng của MU bằng cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm, sau đường kiến tạo của Bruno. VAR vào cuộc, nhưng không thể xác định bóng đã đi hết đường biên dọc, sau quả phát bóng của Dean Henderson hay chưa. Trọng tài chính quyết định công nhận bàn thắng cho đội khách.

Bruno không ghi bàn, nhưng góp công lớn vào 2 bàn thắng của Man Utd. Ảnh: Reuters.

Ít phút sau, Bruno tiếp tục ghi dấu với pha giật gót tinh tế cho Telles thoát xuống. Hậu vệ người Brazil chuyền cho Greenwood dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Fabianski, đưa MU dẫn ngược 2-1.

2 bàn thắng liên tiếp giúp MU trút bỏ gánh nặng tâm lý. Đội bóng của HLV Solskjaer thi đấu với đôi chân thanh thoát và gây sức ép liên tục về phía khung thành chủ nhà. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Rashford ấn định tỷ số 3-1 cho "Quỷ đỏ" ở phút 78. Công đầu thuộc về Mata. Sự lựa chọn bất đắc dĩ của HLV Solskjaer trong hiệp 2 là người thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ đội chủ nhà để đồng đội người Anh lập công.

Sau hiệp một với 3 cú sút, MU trải qua hiệp 2 thăng hoa khi có 11 cú dứt điểm, 4 đi trúng đích và thu về 3 bàn. Chiến thắng này cũng giúp MU trở thành đội bóng thứ 2 trong lịch sử Premier League ghi 2 bàn trở lên trong 9 trận đấu trên sân khách liên tiếp, sau những gì Leeds Utd làm được vào năm 2001.