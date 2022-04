MU từ chối mong muốn đầu tiên của Ten Hag

Giới chủ Man Utd không đồng ý yêu cầu của Erik ten Hag về việc bổ nhiệm Steve McClaren trở thành trợ lý tại Old Trafford.

Tờ The Times khẳng định giới chủ Man Utd không đồng tình với Ten Hag trong vấn đề đưa Steve McClaren trở lại Old Trafford. HLV Ten Hag từng có thời gian làm việc cùng McClaren tại Twente, do đó ông ưu tiên đưa chiến lược gia này ngồi ghế trợ lý số 2 sau Mitchell van der Gaag.

Cùng McClaren, Ten Hag cũng xem Robin van Persie là trợ lý phù hợp để giúp ông hòa nhập nhanh với môi trường Premier League, đồng thời ổn định phòng thay đồ Man Utd. Tuy nhiên, Van Persie từ chối cơ hội này. Còn với trường hợp McClaren, lãnh đạo Man Utd không chấp thuận.

Ten Hag không được đáp ứng yêu cầu về việc bổ nhiệm McClaren. Ảnh: Reuters.

McClaren từng có khoảng thời gian 2 năm làm việc dưới trướng Sir Alex Ferguson, giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2001. Ông cùng Sir Alex Ferguson giúp "Quỷ đỏ" giành 3 danh hiệu, trong đó cú "ăn ba" ngay mùa đầu tiên ông làm phó tướng.

Tối 21/4 (giờ Hà Nội), Man Utd thông báo bổ nhiệm Erik ten Hag làm huấn luyện viên đội một từ sau mùa 2021/22 đến hết tháng 6/2025, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Man United ấn tượng với tầm nhìn dài hạn của Ten Hag trong việc đưa Man United trở lại với vị thế của một trong những CLB hàng đầu nước Anh.

Chia sẻ trong buổi lễ ký hợp đồng, Ten Hag cho hay: "Thật vinh dự khi được bổ nhiệm làm HLV của Man United. Tôi phấn khích trước những thử thách phía trước. Tôi biết MU là CLB vĩ đại với bề dày lịch sử cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Tôi sẽ phát triển tập thể để mang lại thành công mà CLB này xứng đáng có được. Thật khó khi phải chia tay Ajax, nhưng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc trong phần còn lại của mùa giải".

Man Utd phải trả Ajax 2 triệu euro để bồi thường hợp đồng của Ten Hag. Trước mắt ông có nhiệm vụ giúp xây dựng Man Utd, đưa đội bóng trở lại với vị thế của ông lớn bóng đá Anh. Đây là thách thức lớn cho vị HLV người Hà Lan.

Mùa này, Man Utd chơi tệ và sớm bị loại khỏi đấu trường Champions League. Tại mặt trận Premier League, "Quỷ đỏ" hiện xếp thứ 6, kém Arsenal và Tottenham 3 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận.