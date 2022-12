MU từ chối bán Rashford cho PSG

“Ngay từ đầu tôi đã nhận ra tiềm năng to lớn của Rashford. Để phát huy hết tiềm năng ấy, Rashford phải đá ở phía sau hàng phòng ngự, vị trí mà gần như không có cầu thủ nào trên thế giới giỏi hơn cậu ấy”, Goal dẫn lời phát biểu của HLV Erik Ten Hag.

HLV trưởng MU ấn tượng với màn trình diễn của Rashford từ đầu World Cup 2022 tới khi tuyển Anh thua Pháp 1-2 ở tứ kết. Ông tin rằng học trò mình hay hơn khi so sánh với Mbappe.

“Vào thời điểm này thì có Mbappe có phong cách chơi giống với Rashford. Tuy nhiên nếu được đưa vào vị trí đó, Rashford sẽ rất tuyệt và mọi người sẽ thấy cậu ấy tiến bộ thế nào”, Ten Hag nói.

Theo Goal, Ten Hag đang dành những lời có cánh cho Rashford để hy vọng cầu thủ này ở lại với MU. Nhiều tin đồn chuyển nhượng cho biết Rashford có thể rời sân Old Trafford để đến PSG và trở thành đồng đội với Mbappe trong mùa hè này.

Rashford chia tay World Cup 2022 với 3 bàn vào lưới Xứ Wales và Iran ở vòng bảng, góp công trong hành trình đưa Anh vào tứ kết trước khi dừng bước trước Pháp. Hợp đồng của Rashford sẽ kết thúc vào năm 2023 kèm điều khoản gia hạn tới năm 2024, tuy nhiên cầu thủ này hoàn toàn có thể từ chối để đến PSG.

"Rashford sẽ sớm phải đưa ra quyết định thôi. Chúng tôi chỉ có thể cho cậu ấy thấy MU là đội bóng tốt nhất để thi đấu. Cậu ấy còn một năm rưỡi hợp đồng và sẽ ở lại đây hết thời gian đó", thuyền trưởng MU nói.

Rashford có giai đoạn sa sút phong độ khi tịt ngòi tới 15 trận liên tiếp ở lượt về mùa giải 2021/22. HLV Ten Hag đã giúp Rashford lấy lại phong độ tốt ở mùa giải này khi trao cho anh cơ hội ra sân 14 trận ở giải Ngoại hạng Anh và nhờ 4 bàn thắng ghi được, tiền đạo này cuối cùng cũng có suất lên tuyển Anh dự World Cup 2022.

