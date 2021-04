MU thắp lửa cho cuộc đua vô địch Premier League

Man Utd đánh bại Burnley 3-1 trên sân nhà ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh đêm 18/4.

Cũng như ở trận lượt đi, Burnley tiếp tục gây nhiều khó khăn cho Man Utd. "Quỷ đỏ" mở tỷ số ở phút 48 do công của Mason Greenwood, nhưng lại để James Tarkowski gỡ hòa cho đội khách chỉ 2 phút sau. Nỗ lực tấn công dồn dập của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 84 của Greenwood. Phút bù giờ 90+3, Edinson Cavani ấn định thắng lợi 3-1 cho chủ nhà, bằng một pha đệm bóng cận thành đơn giản.

Sau 32 vòng, MU đã thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn 8 điểm. Mùa giải vẫn còn 6 vòng đấu, và một cuộc lật đổ vẫn có khả năng xảy ra. Ở mùa 2011/12, chính Man City đã soán ngôi Man Utd ở những giây cuối cùng cùa mùa giải, dù có lúc họ bị kình địch cùng thành phố bỏ xa 8 điểm.

Man Utd buộc Man City phải chiến đấu hết mình trong phần còn lại của mùa giải. Ảnh: Reuters.

Burnley mang đến Old Trafford "đặc sản" mang tên bóng bổng. Ngay từ giây thứ 21, đội khách đã khiến hàng phòng ngự Man Utd chao đảo bằng một đường chuyền dài. Dean Henderson mắc lỗi trong pha ra vào, và để Chris Wood đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, may mắn đứng về phía chủ nhà, khi VAR can thiệp, và phát hiện tiền đạo đội khách đã việt vị.

Sau khi nhận lời cảnh báo, Man Utd vùng lên mạnh mẽ. Đoàn quân của HLV Solskjaer đẩy lùi Burnley về phần sân đối diện bằng tỷ lệ cầm bóng có lúc lên đến 80%. Trước hàng thủ dày đặc của đối thủ, "Quỷ đỏ" chỉ có cách đưa bóng sang hai biên, hoặc tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa.

Burnley bóp nghẹt khoảng trống của cầu thủ đội chủ nhà bằng việc thường xuyên bố trí từ 7 đến 8 cầu thủ trong vùng cấm. Rashford, Greenwood, Bruno, Pogba thay nhau dứt điểm, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội.

Lối chơi của thầy trò HLV Sean Dyche thực sự khó chịu. Họ chấp nhận hy sinh tỷ lệ chuyền chính xác, để liên tục thực hiện những đường phất bóng dài đến vị trí của Wood. Tiền đạo người New Zealand chỉ có một mình, nhưng vẫn xoay trở khá tốt trong vòng vây của các hậu vệ áo đỏ. Wood không ít lần khiến CĐV chủ nhà thót tim với những pha không chiến, hay xoay người dứt điểm nhanh, dứt khoát.

Sau hiệp một chơi bế tắc, MU gia tăng tốc độ lên bóng, và sớm thu về thành quả. Pha triển khai ở tốc độ cao từ cánh trái của Luke Shaw, Rashford ở phút 48 khiến hàng thủ Burnley không kịp trở tay. Bruno Fernandes gây ấn tượng với một pha nhấc chân đầy cảm giác để mở ra khoảng trống cho Grenwood. Tiền đạo sinh năm 2001 đã không bỏ lỡ cơ hội để sút tung lưới Peacock-Farrell.

Greenwood ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Premier League, và cân bằng thành tích ghi bàn ở tuổi teen của Wayne Rooney (15 bàn). Ảnh: Reuters.

Bàn mở tỷ số tưởng chừng sẽ mở ra một thế trận dễ dàng cho MU nhưng không, Burnley vẫn cho thấy sự lỳ lợm bằng việc liên tục thực hiện những đường bóng bổng. Chỉ 114 giây sau khi thủng lưới, đội khách đã gỡ hòa bằng một tình huống dàn xếp sở trường. Tarkowski đánh bại cả Wan-Bissaka, Maguire trong pha không chiến, trước khi dứt điểm bằng đầu tung lưới "Quỷ đỏ".

Sự hưng phấn của MU vừa nhen nhúm đã bi dập tắt. Đoàn quân áo đỏ lại phải miệt mài triển khai bóng sang hai biên. Sau hàng loạt nỗ lực gây sức ép, chủ nhà phải chờ đến phút 84 mới có thể ăn mừng bàn thắng thứ 2. Sự quyết đoán của Greenwood, cùng sự hỗ trợ của may mắn đã giúp MU tái lập thế dẫn bàn. Cú đá của sao trẻ người Anh đưa bóng chạm một cầu thủ áo vàng, rồi đổi hướng khiến thủ môn Peacock-Farrell không kịp trở tay.

Burnley bị đẩy vào thế chân tường, và buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Man Utd phòng ngự tập trung, và chọn đúng thời điểm để tung đòn kết liễu. Sau nỗ lực đột phá không thành công của Matej Vydra, Maguire đưa bóng đến cho Bruno. Bóng từ chân tiền vệ số 18 qua chân Greenwood, Van de Beek, trước khi được đưa vào lưới đội khách sau pha dứt điểm cận thành của Cavani.

Nếu các chân sút tận dụng cơ hội tốt hơn, MU đã có thể ghi nhiều hơn 3 bàn. Dù sao, kết quả này cũng làm hài lòng HLV Solskjaer.

"Man Utd thắng 7 trong 8 vòng đấu gần nhất, và họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế. Pogba cùng đồng đội đang khát khao giành chiến thắng, và họ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mong muốn. Đây là điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng", Daniel Harris của The Guardian nhận định.

Đội hình ra sân của MU và Burnley.