MU thắng Leeds 2-0

Hai cầu thủ đã ghi bàn cho MU là Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. "Quỷ đỏ" tạm chiếm ngôi nhì bảng của Man City khi có 46 điểm, hơn đoàn quân của HLV Pep Guardiola một điểm.

Trong hiệp một, các học trò của HLV Erik ten Hag gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng khi đối thủ tích cực pressing. Thậm chí, Leeds sẵn sàng thi đấu quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi. Cặp trung vệ Harry Maguire và Luke Shaw cũng có vài khoảnh khắc bối rối trước sức ép từ đội chủ nhà.

Vì thế, dù kiểm soát bóng 69%, MU vẫn không tạo ra được những tình huống phối hợp ấn tượng. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ lại đến từ một sai lầm của đối thủ. Phút 45+2, sau đường chuyền hớ hênh của hậu vệ Leeds, Bruno Fernandes có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Meslier nhưng cú sút từ tiền vệ MU chưa đủ khó.

Các tiền đạo như Marcus Rashford, Wout Weghorst cũng rơi vào tình trạng "đói bóng". Tuyến giữa của MU chưa có sự liên kết tốt trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, Leeds kiên trì pressing để tìm kiếm cơ hội phản công. Họ cũng tạo ra được khoảng 2, 3 pha dứt điểm khá nguy hiểm nhưng dứt điểm chưa sắc bén.

Sang hiệp 2, Leeds thay đổi cách nhập cuộc. Họ thi đấu chủ động và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của MU. Họ buộc "Quỷ đỏ" phải thực hiện những đường chuyền dài.

Những phút khó khăn này khiến HLV Ten Hag buộc phải thay người. Ông tung Garnacho, Martinez vào thay Malacia và Sancho.

Lúc này, "Quỷ đỏ" tích cực di chuyển để có thể khiến hàng thủ Leeds bị xáo trộn cũng như kiểm soát bóng tốt hơn. Cụ thể, Luke Shaw thường xuyên bó vào trong để các tiền vệ như Fred, Bruno được "giải phóng", thoải mái dâng cao và Weghorst cũng tích cực di chuyển rộng hơn. Nhờ đó, MU có thế trận tốt hơn.

Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội, MU ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Phút 80, sau đường tạt bóng chuẩn xác của Shaw, Rashford bật cao đánh đầu, không cho thủ môn Meslier cơ hội cản phá. Chỉ 5 phút sau, Garnacho tỏa sáng với một pha bứt tốc rồi dứt điểm hiểm hóc.

Những phút còn lại, MU có thêm 2 lần đưa bóng vào lưới Leeds nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Tuy nhiên, hai bàn thắng là quá đủ để họ có thêm 3 điểm và vượt mặt Man City trên bảng xếp hạng.

