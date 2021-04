MU tái lập thành tích từ năm 2008

Đối thủ của "Quỷ đỏ" ở bán kết là AS Roma. CLB chủ sân Old Trafford chỉ thua một trong số 6 lần đối đầu Giallorossi ở cúp châu Âu (4 thắng, 1 hòa). Chiến thắng 7-1 trước Roma ở tứ kết lượt về Champions League 2007 vẫn in đậm trong tâm trí người hâm mộ Man Utd.