MU sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng với Bellingham

Man United coi Jude Bellingham là mục tiêu chuyển nhượng số một ở hàng tiền vệ trong hè 2023.

MU có kế hoạch chiêu mộ Bellingham. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, MU trở thành một trong những điểm đến tiềm năng cho Jude Bellingham sau khi mùa giải này khép lại. Nguồn tin khẳng định "Quỷ đỏ" quyết tâm có ngôi sao trẻ tuyển Anh. Mức giá để CLB chủ sân Old Trafford kích hoạt thương vụ này có thể lên tới 132 triệu bảng. Nếu thương vụ thành công, Bellingham sẽ phá vỡ kỷ lục mua sắm từ trước tới nay của đội chủ sân Old Trafford và cũng là cao nhất lịch sử bóng đá Anh.

Ngoài MU, nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Man City, Liverpool hay Real Madrid cũng đang để mắt tới Bellingham. Dortmund coi hè 2023 là cơ hội tốt để thu về một số tiền chuyển nhượng khổng lồ sau khi không thành công trong việc thuyết phục cầu thủ này gia hạn.

Daily Mail đưa tin Bellingham từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Dortmund bất chấp CLB Bundesliga hứa hẹn mức thu nhập tăng đáng kể. Dortmund đề nghị Bellingham ký hợp đồng 5 năm với lương 180.000 bảng/tuần, tăng gấp đôi con số cũ. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 2003 muốn nối gót Jadon Sancho và Erling Haaland để gia nhập một đội bóng giàu tham vọng hơn. Tiền vệ 19 tuổi được kỳ vọng có thể nhận được mức lương lên đến 300.000 bảng một tuần nếu khôn khéo trong việc tìm bến đỗ mới.

Trước khi sang Đức, Bellingham khoác áo Birmingham ở giải hạng Nhất Anh. MU là CLB đầu tiên tiếp cận Bellingham. Sir Alex Ferguson còn đứng ra mời tiền vệ sinh năm 2003 đến tham quan trung tâm Carrington của "Quỷ đỏ". Dù vậy, Bellingham chọn Dortmund theo thuyết phục của gia đình.

Kể từ khi gia nhập Dortmund, Bellingham trở thành hạt nhân quan trọng nơi hàng tiền vệ của đội bóng vùng Ruhr. Không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, ngôi sao người Anh cũng tròn vai ở hai cánh.

Antony biểu diễn kỹ thuật ở buổi tập của MU Trước trận gặp Barca ở Europa League, tiền vệ người Brazil tỏ rõ sự hứng khởi khi trở lại tập luyện với Man United sau thời gian dài vắng mặt.