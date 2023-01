MU sẵn sàng để Phil Jones ra đi

MU đã quyết định chia tay trung vệ kỳ cựu Phil Jones.

Phil Jones gắn bó với MU 12 năm.

Theo tờ The Sun (Anh), MU quyết định thanh lý Phil Jones trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Bên cạnh đó, MU muốn bán Axel Tuanzebe và Tom Heaton.

MU đã đón hai tân binh là Wout Weghorst và thủ môn Jack Butland ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. HLV Erik ten Hag muốn thanh lý bớt những cầu thủ trong đội hình và một trong số đó là Phil Jones. MU sẵn sàng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào gửi tới về trung vệ 30 tuổi này.

Cùng với thủ môn De Gea, Phil Jones hiện là cầu thủ phục vụ lâu nhất trong đội hình MU. Tuy nhiên, Phil Jones giờ chỉ là người thừa ở đội chủ sân Old Trafford.

Tháng 2/2019, Phil Jones ký hợp đồng trị giá 110 nghìn bảng/tuần, có thời hạn 4 năm với MU. Tuy nhiên trong 4 mùa giải qua, anh chỉ ra sân 13 trận. Lần gần nhất Phil Jones thi đấu cho MU là vào tháng 5/2022. Trước đó, cầu thủ người Anh có quãng thời gian bị chấn thương hành hạ.

Phil Jones không nằm trong kế hoạch của HLV Ten Hag và anh cũng không cạnh tranh được vị trí với các trung vệ khác trong đội hình. Gia nhập MU vào năm 2011, Phil Jones đã thi đấu 169 trận ở Premier League, ghi 2 bàn cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Từng được Sir Alex đặt kỳ vọng lớn nhưng sau đó, sự nghiệp của Phil Jones trải qua nhiều thăng trầm tại MU. Theo thống kê của trang The Sportsman, kể từ khi gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford, Phil Jones đã trải qua 6 đời HLV, chưa kể các ông thầy tạm quyền. Trong khoảng thời gian đó, có 194 cầu thủ rời CLB. Giờ đây, khoảng thời gian của Phil Jones ở Old Trafford bắt đầu đếm ngược.

