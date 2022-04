MU sai lầm khi không tin Conte

Nếu chọn tin tưởng vào Antonio Conte sau thất bại 0-5 trước Liverpool, MU có lẽ đã không rơi vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại.

Cây bút kỳ cựu Martin Samuel mô tả MU đã phạm sai lầm quá lớn khi không tin vào Antonio Conte, đúng hơn là sai lầm khi không sẵn sàng chấp nhận những rắc rối đi cùng nhà cầm quân người Italy.

Để lúc này, MU trả giá khi mất cả chì lẫn chài bởi Tottenham với Conte đang bay cao tại Premier League và nhiều khả năng sẽ chiếm suất dự Champions League của chính "Quỷ đỏ". MU không có Conte. Họ ngược lại còn sắp mất suất Champions League vào tay đội bóng của ông và hứa hẹn bị đẩy vào cuộc cải tổ toàn diện trong mùa hè.

MU nhiều khả năng sẽ mất suất dự Champions League. Ảnh: Reuters.

MU chỉ biết ước Conte đến với Old Trafford

Ngày 24/10/2021, MU thua Liverpool 0-5 ngay tại Old Trafford. Ngay trong đêm, ban lãnh đạo MU họp khẩn để bàn về tương lai của nhà cầm quân người Na Uy.

Cùng lúc này, những nguồn thạo tin xác nhận Antonio Conte gật đầu với kế hoạch tại Old Trafford. Chỉ cần MU ngỏ lời, nhà cầm quân người Italy sẽ ngồi vào ghế nóng. Song chuyện không thành. Ban lãnh đạo MU vẫn chọn trao thêm niềm tin cho Solskjaer.

Ngày 30/10, MU của Solskjaer thắng Tottenham 3-0. Solskjaer đóng được đinh vào chiếc ghế tưởng chừng đã gãy. Hai ngày sau, HLV Nuno Santo của Tottenham mất việc. Chỉ 24 giờ sau khi Santo bay ghế, Conte được bổ nhiệm vào chức HLV trưởng Tottenham.

MU phải đợi tới 20/11, tức gần một tháng sau thảm bại trước Liverpool, để chia tay Solskjaer. Conte lúc này không còn tự do. MU chọn Ralf Rangnick và gắn bó với phương án này đến hiện tại.

Điều gì đã diễn ra từ đó tới giờ? Khi sa thải Nuno Santo, Tottenham đứng thứ 8 trên BXH Premier League. Lúc này, Spurs đã vươn lên thứ 4. Khi sa thải Solskjaer, MU đứng thứ 7. Lúc này, "Quỷ đỏ" vẫn đứng thứ 7.

Tottenham đang bay cao dưới thời Conte. Ảnh: Getty.

Tottenham tiến bộ phi mã dưới thời Conte còn MU chững lại, thậm chí tụt lùi so khi Rangnick làm thuyền trưởng. Không HLV nào trong lịch sử MU tại Premier League có tỷ lệ thắng thấp như Rangnick, kể cả David Moyes. Còn Conte là HLV kiếm điểm trung bình cao thứ nhì lịch sử "Gà trống" nếu tính những HLV dẫn dắt 25 trận trở lên.

"Rắc rối" là thứ từng khiến ban lãnh đạo MU e ngại khi xem xét Conte. Nhà cầm quân người Italy nổi tiếng với tính khí bộc trực, không ngại va chạm. Conte chấp nhận từ chức HLV trưởng Inter ngay sau khi giúp "Nerazzurri" vô địch Serie A chỉ vì bất đồng trong đường hướng phát triển. Trước đó tại Juventus và Chelsea, những mâu thuẫn kiểu này cũng diễn ra và đều tạo ra mẫu số chung là chia ly trong tiếc nuối.

Tại Tottenham, Conte cũng tạo ra "rắc rối" kiểu này dù mới tới từ tháng 11 năm ngoái. Cách đây vài tháng, khi Tottenham thua liền hai trận trước Wolverhampton và Southampton, nhà cầm quân người Italy lập tức chỉ trích ban lãnh đạo khi quả quyết Tottenham "yếu đi" sau kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ông cũng nhấn mạnh Spurs "không mạnh như tôi nghĩ".

Tạo rắc rối nhưng Tottenham của Conte càng đá càng hay. Spurs thắng 5 trong 6 trận gần nhất để trở thành ứng viên số một cho tấm vé còn lại dự Champions League.

Cặp Harry Kane - Son Heung-min đang bùng nổ mạnh mẽ dưới tay Conte khi trực tiếp ghi 24 bàn và kiến tạo 13 lần. Tân binh Dejan Kulusevski hòa nhập thần tốc khi ghi ghi 3 bàn và kiến tạo 6 lần dù mới tới từ cuối tháng 1. Ngay cả những cầu thủ trung bình như Matt Doherty, Ben Davies cũng đá ổn định dưới thời Conte.

Nếu nhìn vào thực tại đang diễn ra tại Tottenham, nhiều CĐV MU có lẽ chỉ biết ước BLĐ sa thải Solskjaer sớm hơn để bổ nhiệm nhà cầm quân người Italy. MU đã không chọn Conte vì e ngại rắc rối ngoài sân cỏ từ nhà cầm quân này. Nhưng rắc rối với Rangnick còn tới từ chính sân đấu.

Lực lượng MU trội hơn Tottenham nhưng Rangnick bất lực trong việc biến "Quỷ đỏ" thành tập thể chơi bóng gắn kết. MU phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng của những ngôi sao như Ronaldo, Bruno Fernandes hay Paul Pogba để làm nên chuyện. Đó tuyệt đối không phải cách chơi của một đội bóng lớn.

Giả sử Conte tới MU, có thể tin vấn đề lớn nhất của "Quỷ đỏ" lúc này, Harry Maguire, sẽ không trầm trọng như hiện tại. Với cách bố trí ba trung vệ, Conte nhiều khả năng sẽ che lấp những khuyết điểm của Harry Maguire.

Tại Chelsea, David Luiz nổi tiếng vô kỷ luật trong đấu pháp còn bùng nổ dưới sự chỉ dẫn của Conte. Maguire nhiều khả năng còn tỏa sáng dưới tay HLV sử dụng thuần thục sơ đồ 3 trung vệ như Conte.

Tương lai khó đoán

Trên Daily Mail, Martin Samuel nhấn mạnh sự thật rất phũ phàng về Erik ten Hag, HLV được cho là sẽ tới MU vào mùa tới: "Không ai biết Erik ten Hag có thể mang điều gì tới MU. Cậu ấy có thể là một HLV tuyệt vời, giúp MU đảm bảo tấm vé dự Champions League, thậm chí vô địch châu Âu lần đầu từ thời Sir Alex Ferguson. Ten Hag có thể đưa những ngôi sao lạc lối của MU trở lại đúng hướng hoặc ít nhất giúp "Quỷ đỏ" có bản sắc thực sự trong lối chơi".

"Nhưng có một điều tất cả đều biết chắc chắn: Ten Hag không thể làm vậy trong mùa này. Cậu ấy không thể làm được điều Conte đang làm tại Tottenham. MU đã mất cơ hội", Samuel phân tích.

Ten Hag chưa tới MU nhưng nhiều khả năng đã đối mặt vô vàn khó khăn. Ảnh: Reuters.

Điều gì sẽ xảy ra với MU dưới thời Ten Hag nếu họ phải chơi tại Europa League hay tệ hơn là Conference League? Nhà cầm quân người Hà Lan liệu có đủ thời gian để thử nghiệm, xây nền móng và dẫn dắt MU tới với mục tiêu được đặt trước?

Man City và Liverpool đã kiên nhẫn với Pep Guardiola cũng như Juergen Klopp. Họ chấp nhận sai lầm của những HLV này để đổi lấy tương lai chắc chắn lâu dài. MU thì khác. Họ đã không chấp nhận sai lầm của bất kỳ HLV nào sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho đến Ole Solskjaer, tất cả đều phải trả giá. Không ai cầm quân được trọn vẹn 3 mùa giải tại Old Trafford. Điều gì đảm bảo Ten Hag sẽ không bước vào con đường tương tự 4 người tiền nhiệm?

Nhà cầm quân người Hà Lan chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào tại Premier League và nhiều khả năng sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng nhất tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Ngay cả Pep lẫn Klopp đều không thể thành công trong mùa giải đầu tiên tại đây.

Điều gì khiến MU nghĩ Ten Hag có thể? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu MU văng ra khỏi top 4 vào mùa sau dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Hà Lan?

Những câu hỏi ấy rõ ràng không thể trả lời vì Ten Hag chưa tới Old Trafford. MU đã có thể có câu trả lời toàn diện từ tháng 10/2021 khi Conte vẫn tự do. Song những e ngại vì các rắc rối còn chưa xuất hiện đã khiến "Quỷ đỏ" đánh mất cơ hội với HLV tốt nhất còn tự do lúc đó.

Để lúc này, "Quỷ đỏ" có thể mất vé dự Champions League vào tay đội bóng của Conte và bước vào một mùa hè được dự báo sẽ ẩn chứa vô vàn xáo trộn.