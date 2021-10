MU rối loạn

Điểm yếu pressing của các tuyến ngày càng lộ rõ ở đội hình MU. HLV Solskjaer cần điều chỉnh mạnh tay để đưa CLB vượt khó và tự cứu mình.

Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thua một trận toàn diện và xấu hổ trên sân Old Trafford. Từ phút 50, "The Kop" dẫn 5-0. 10 phút sau, Paul Pogba nhận thẻ đỏ trực tiếp. Liverpool có thể tiếp tục tấn công để khiến "kình địch" chịu thất bại nặng nhất trên sân Old Trafford.

Nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp chỉ cầm bóng chắc, chủ động dưỡng sức nhằm hướng tới loạt trận căng thẳng phía trước. Một trận thua xấu hổ và bạc nhược hiếm thấy trong lịch sử MU. Solskjaer đứng trước nguy cơ bị sa thải, và chỉ còn 3 trận để tự cứu ghế HLV ở "Nhà hát của những giấc mơ".

MU bị khai thác điểm yếu triệt để

MU thất bại vì chính điểm yếu lộ ra từ trận thua Leicester 2-4. Đó là cấu trúc đội hình "Quỷ đỏ" rối loạn, đặc biệt ở các vị trí giữa sân. Các tuyến MU pressing không đồng bộ, dẫn đến thế trận bị đứt gãy. Liverpool còn mạnh hơn Leicester và đội khách dễ dàng tận dụng điểm yếu của "Quỷ đỏ".

Đôi cánh của MU không đồng bộ ở cách di chuyển. Cụ thể là ở một số tình huống, Marcus Rashford băng lên kèm người, nhưng tiền đạo MU không quan sát để xem hậu vệ phía sau có làm điều tương tự. Hệ quả là Liverpool dễ dàng khoét biên MU bằng những tình huống đơn giản.

Athletic chỉ ra một số tình huống pressing thiếu tính toán của MU.

Khi Naby Keita chuyền cho Andrew Robertson (lúc này di chuyển sang phải), Rashford lao lên. Không cầu thủ nào của MU để mắt và sẵn sàng áp sát Keita. Xu hướng của Rashford là lao lên để cắt đường bóng. Đó là cách di chuyển bản năng, không mang tính hệ thống, và Rashford không có tác dụng ở pha bóng này.

Một tình huống lên bóng dễ dàng khác của Liverpool phản ánh khả năng pressing tệ của MU (phút 36).

Bruno Fernandes và Ronaldo muốn gây áp lực trung vệ Liverpool, nhưng ý đồ không rõ ràng. Jordan Henderson di chuyển ở đó, nhưng Fernandes hay Ronaldo không gây áp lực cụ thể đối với thủ quân Liverpool. Henderson dễ dàng di chuyển vào giữa CR7, Fernandes, theo tư duy của một tiền vệ trung tâm, và nhận bóng dễ dàng.

Ronaldo nhận ra bất ổn. Anh xoay người, chạy nhanh về sân nhà để pressing Henderson. Nhưng quá muộn, bởi Trent Alexander-Arnold đã đưa bóng tới chân Henderson. Thủ quân Liverpool có quá nhiều không gian và thời gian để xử lý ở tình huống này.

Lúc này, Scott McTominay và Fred theo kèm 2 tiền vệ Keita và James Milner. Khi Ronaldo và Fernandes bị loại bỏ, sự đồng bộ khi pressing của MU bị phá vỡ.

Tình huống khác cho thấy đội hình MU bị khai thác dễ dàng thế nào. Vị trí của Greenwood, Bruno, Fernandes và McTominay không nhắm đến mục tiêu cụ thể để theo kèm. Milner chuyền dễ dàng, và Fimino có khoảng trống quá lớn để tiếp bóng và xử lý.

McTominay phải làm gì đây khi rơi vào tình thế không biết phải kèm ai?

Solskjaer có dám thay đổi?

Với các trận cầu lớn, MU chỉ chơi tốt khi chủ động chọn thế trận phòng ngự phản công. Mùa trước, ở 6 lần chạm trán Man City, Chelsea và Liverpool, "Quỷ đỏ" giữ sạch lưới 5 trận. 4 trong 6 trận MU không ghi bàn, nhưng ít nhất thầy trò HLV Solskjaer vẫn giữ tỷ số 0-0. Vấn đề của MU khi đó chỉ là tấn công, còn bộ khung phòng ngự đã vận hành ổn.

Solskjaer đã tìm ra cách đối phó đội bóng lớn trong giai đoạn tiếp quản ghế HLV. MU phòng ngự chủ động, không có tiền đạo sẵn sàng bám vùng cấm địa thường trực. Nhưng với mùa này, khi Cristiano Ronaldo góp mặt, tình thế đảo ngược. MU chọn cách nhập cuộc chủ động hơn, dẫn đến hệ thống rối loạn.

MU của triều đại Jose Mourinho, và dưới bàn tay Solskjaer gặp vấn đề khi phải cầm bóng chủ động tổ chức tấn công. Còn với mùa giải này, khi Ronaldo xuất hiện, đội bóng thay đổi lối chơi, MU gặp cùng lúc vấn đề khi có bóng và cả lúc không có bóng. Như nhận định của Paul Scholes trên BT Sport: "Ý đồ của MU không rõ ràng, dẫn đến sự đồng bộ của các vị trí khi thi đấu đang rất kém".

Thống kê trung bình trong 90 phút của Cavani và Ronaldo. Việt hóa: Thanh Phong.

Đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 3 trong 9 trận gần đây. Ba trận thắng đó, MU đều thủng lưới trước và lội ngược dòng bằng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Vấn đề của MU ngày càng lộ rõ, và lặp đi lặp lại từ trận này qua trận khác.

MU thua những đội bóng nhỏ như Aston Villa. Chơi chật vật trước đối thủ mạnh hơn đôi chút là Villarreal, Atalanta và thắng may mắn. Đến các đội bóng mạnh, được tổ chức bài bản như Leicester, Liverpool, thầy trò Solskjaer ngay lập tức bị khai thác điểm yếu, trước khi có cơ hội tấn công và ghi bàn.

Cựu hậu vệ Gary Neville dùng từ "rộng thênh thang" để nói về cách MU dàn xếp đội hình. Cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng "khoảng trống đội hình MU có khắp nơi trên sân".

Neville đặt câu hỏi trên Sky Sports: "Đây là tập thể tự gây áp lực cho chính mình. Có lẽ những vấn đề này không được luyện tập trước, hoặc cầu thủ MU không nêu ý kiến?".

Sky Sports nhấn mạnh chuyện Solskjaer đang nắm trong tay nhiều nhân tố giỏi, đặc biệt ở hàng công. Loạt trận thua của MU đều đến từ câu chuyện "Quỷ đỏ" pressing, tổ chức áp sát chưa tốt. Trong đó, điểm máu chốt nằm ở hàng tiền đạo, gồm Ronaldo, Greenwood pressing yếu ớt.

Sự xuất hiện của Ronaldo khiến Fernandes, Rashford phải di chuyển nhiều hơn để bù đắp khoảng trống CR7 để lại.

Thống kê chỉ ra Cavani chạy trung bình 10,9 km/trận (so với 9,3 của Ronaldo). Tiền đạo người Uruguay thực hiện 39,7 pha pressing mỗi trận, gấp hơn 3 lần Ronaldo. Mọi thông số về cường độ hoạt động, đóng góp lối chơi đang nghiêng về Cavani.

Những bàn thắng định đoạt của Ronaldo vào lưới Villarreal, Atalanta sẽ khiến Solskjaer khó xử. CR7 vẫn là chân sút hàng đầu, nhưng phần tiêu cực đang nhiều hơn mức độ đóng góp. Thực hiện một quyết định táo bạo để đưa MU vượt khủng hoảng và tự cứu chính mình, liệu Solskjaer có sẵn sàng?