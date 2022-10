MU phá sản kế hoạch với Ronaldo

Đội chủ sân Old Trafford có lý do để từ chối bán Cristiano Ronaldo trong hè 2022. Tuy nhiên, cái tôi lớn biến siêu sao Bồ Đào Nha trở thành rắc rối của đội bóng.

Tới lúc Ronaldo chia tay MU.

Ở tuổi 37, Ronaldo khó có thể cung cấp cho MU thứ bóng đá hoàn hảo. Bất chấp là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa trước (24 pha lập công), cựu sao Real Madrid được giới chuyên môn nhận định rằng không phù hợp với triết lý của HLV Erik ten Hag.

Cá nhân Ronaldo ý thức được điều này. Không ngạc nhiên khi Ronaldo liên tục nảy sinh ý định chia tay sân Old Trafford trong hè 2022. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" kiên quyết giữ anh ở lại. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Ronaldo là thứ cần thiết bởi MU đang trong giai đoạn chuyển giao dưới thời Ten Hag. Nhưng cái tôi lớn không cho phép Ronaldo chấp nhận vai trò dự bị.

Kế hoạch của MU phá sản

Sau khi Ronaldo bày tỏ mong muốn ra đi vào mùa hè, MU có hành động được cho là hợp lý vào thời điểm đó. Với việc câu lạc bộ đối mặt với nhiều khủng hoảng sau khi bổ nhiệm Erik Ten Hag, họ không muốn mất CR7.

Ronaldo có tên trong kế hoạch của HLV Ten Hag. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn hữu dụng trong bối cảnh hàng công CLB khá mỏng. Cụ thể, Marcus Rashford sa sút, thể lực và tương lai của Anthony Martial liên tục bị nghi ngờ, còn Mason Greenwood chưa rõ ngày tái xuất.

Do đó, nếu để Ronaldo, tay săn bàn hàng đầu và một trong số ít cầu thủ đẳng cấp thế giới, rời đội thì đó sẽ rõ ràng là điều không hợp lý. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra MU thật sự không thể trông cậy vào một cầu thủ đã 37 tuổi.

Ronaldo không chấp nhận vị thế xuống thấp ở MU.

HLV Ten Hag xây dựng lối đá dựa trên việc kiểm soát bóng, pressing khắp mặt sân và phối hợp nhóm. Ronaldo không thể chơi với hệ thống này. Khi cựu sao Real Madrid xuất hiện trên sân, đồng đội phải tập trung dồn bóng cho anh.

Nhà cầm quân người Hà Lan không mất nhiều thời gian để phát hiện ra điều này. MU kiếm trung bình 2,25 điểm mỗi trận khi CR7 vắng mặt, và xuống mức 0,5 điểm khi tiền đạo người Bồ Đào Nha ra sân. Vị trí của Ronaldo là trên ghế dự bị khi MU đối đầu "Big Six" Premier League mùa 2022/23.

Trận hòa Newcastle và thắng Tottenham phản ánh vị thế của Ronaldo. MU sút nhiều gần gấp đôi khi gặp Tottenham (28 so với 15 cú sút trước Newcastle), tỷ lệ dứt điểm trúng đích cũng cao hơn (52,6% so với 20%). MU tranh chấp bóng thành công 58 lần trong 90 phút trước Tottenham, so với 53 lần ở cuộc gặp Newcastle.

MU có 6 lần đoạt lại bóng trong khu vực trước vòng cấm Tottenham. Con số này ở trận gặp Newcastle chỉ là một lần. Điều này chỉ ra hàng công MU chơi pressing hiệu quả hơn khi không có Ronaldo.

Tới lúc Ronaldo ra đi

Với Ronaldo, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Từ vị thế cầu thủ quan trọng nhất của MU, CR7 giờ chỉ là phương án dự bị. Việc vào sân ở phút 87 khi CLB đang dẫn Tottenham 2-0 khiến Ronaldo không hài lòng. Cái tôi lớn không cho phép anh chấp nhận điều này.

Ronaldo tin rằng bản thân đủ khả năng ra sân hàng tuần, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Ngược lại, MU chẳng thu được lợi ích gì khi giữ lại Ronaldo. HLV Ten Hag hạn chế dần tầm ảnh hưởng của Ronaldo và đội bóng cho cảm giác không còn cần anh nữa.

Ronaldo không còn phù hợp với MU, ra đi là phương án tốt nhất.

Hiện tại, mối quan hệ giữa MU và Ronaldo, giữa anh và người hâm mộ đang căng thẳng. Dù vậy, tình trạng chưa đến mức tồi tệ. Hè năm ngoái, sự trở lại của Ronaldo được coi là thành công. Cựu sao Real Madrid và Juventus chưa gây ra quá nhiều hỗn loạn. Phản ứng tích cực của Ronaldo sau khi bị treo giò nội bộ là bằng chứng. Anh viết tâm thư xin lỗi và động viên đồng đội thi đấu tốt trước trận gặp Chelsea. Động thái này cho thấy Ronaldo khao khát ra sân, chẳng qua HLV Ten Hag không còn coi anh là cầu thủ có thể mang tới sự khác biệt.

Khi giải nghệ, Ronaldo muốn nhìn lại di sản của mình với niềm tự hào, và một phần của điều đó không chỉ là những kỷ lục ghi bàn hay danh hiệu đạt được. Thứ Ronaldo muốn thấy là sự tôn trọng từ người hâm mộ MU, Real Madrid, Juventus và cả ở quê nhà Bồ Đào Nha. Vì vậy, Ronaldo và MU cùng ngồi lại, hợp tác để kết thúc mối quan hệ theo cách được cả hai bên đồng thuận thay vì khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Thời điểm này, Ronaldo cần duy trì nền tảng thể lực và cảm giác bóng tốt nhất cho World Cup 2022. Ngược lại, MU cần CR7 cư xử đúng mực để toàn đội có thể tập trung thi đấu với một lịch trình dày đặc sắp tới.

Giai đoạn hè 2022, Ten Hag liên tục khẳng định Ronaldo có trong kế hoạch của ông. Ý định của HLV 52 tuổi không sai. MU cần CR7 cho một mùa giải dài, căng thẳng. Thế nhưng, Ronaldo được cho là khó chấp nhận việc ngồi im nhìn đồng đội ra sân hàng tuần. Thái độ hờn dỗi của anh vì thế phần nào có thể hiểu được. Ronaldo và MU không còn chung hướng.

Gary Neville đã đúng. "Thật khó để Ronaldo không trở thành ngôi sao số một. Vậy nên cậu ấy cần ra đi, vậy thôi", huyền thoại MU nhận định. Đến lúc mối quan hệ này phải kết thúc. Theo Europsport, chỉ có một câu trả lời cho vấn đề của Ronaldo, đó là để anh ra đi với ít sự phiền phức nhất.