MU nguy hiểm hơn khi vắng Ronaldo

MU được cho là đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa 2022/23 khi đối đầu Tottenham. Và ở cuộc đối đầu đó, tiền đạo Cristiano Ronaldo không thi đấu phút nào.

MU thắng thuyết phục Tottenham khi Ronaldo vắng mặt. Ảnh: Reuters.

MU đánh bại Tottenham 2-0 với các bàn thắng của Fred và Bruno Fernandes, trong trận đấu ở vòng 12 Premier League hôm 20/10. Tuy nhiên, chiến thắng của "Quỷ đỏ" bị lu mờ vì scandal bỏ về sớm của Ronaldo, người được cho là đã từ chối vào thi đấu dù được HLV Ten Hag yêu cầu.

“Đây là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi kể từ đầu mùa giải. Chúng tôi chơi tốt trước Arsenal và Liverpool, nhưng hôm nay mới là màn trình diễn hoàn thiện nhất", HLV Erik ten Hag phát biểu sau trận.

Cách sắp xếp nhân sự và lối chơi tuân thủ đúng ý đồ được ban huấn luyện đề ra giúp MU có 3 điểm trước Tottenham. Chiến thắng này càng củng cố thêm cho ý tưởng cất Ronaldo trên ghế dự bị của HLV Ten Hag.

MU chơi hiệu quả hơn khi vắng Ronaldo

Daily Mail thống kê MU sở hữu tỷ lệ xG (bàn thắng kỳ vọng) ở mức 1,61 khi không có Ronaldo trong đội hình ở trận gặp Tottenham. Con số này từng chỉ ở mức 0,82 khi CR7 ra sân ở cuộc đối đầu với Newcastle hôm 16/10. Đó là trận đấu "Quỷ đỏ" chịu kết quả hòa 0-0.

Những sự chênh lệch được thể hiện rõ ở hai cuộc đối đầu với Tottenham và Newcastle. MU sút nhiều gần gấp đôi khi gặp Tottenham (28 so với 15 pha dứt điểm khi gặp Newcastle), tỷ lệ dứt điểm trúng đích cũng cao hơn (52,6% so với 20%). MU tranh chấp bóng thành công 58 lần trong 90 phút trước Tottenham, so với 53 lần ở cuộc gặp Newcastle.

Đáng chú ý, MU có 6 lần đoạt lại bóng trong khu vực trước vòng cấm Tottenham. Con số này ở trận gặp Newcastle chỉ là một lần. Điều này chỉ ra hàng công MU chơi pressing hiệu quả hơn khi không có Ronaldo.

Trước Tottenham, Fernandes là cầu thủ chơi nổi bật nhất. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo 9 cơ hội ghi bàn, cao gấp 3 lần so với cuộc đối đầu với Newcastle. Fernandes cũng chuyền 68 lần với tỷ lệ chính xác 92,7%, đồng thời trở thành cầu thủ chạy nhiều nhất đội hình MU (12,2 km).

"Fernandes trông hạnh phúc hơn ở MU khi không có mặt Ronaldo. Tôi chỉ nhìn vào màn trình diễn, nguồn năng lượng, khả năng lãnh đạo và những đóng góp của cậu ấy cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Cậu ấy làm rất tốt ở trận này và xứng đáng với bàn thắng ghi được", Sun Sport trích chia sẻ của cựu tiền đạo Anh Alan Shearer.

Fernandes chơi nổi bật trong thắng lợi trước Tottenham.

Daily Mail nhận xét "cầu thủ MU thi đấu bình tĩnh và chặt chẽ hơn khi không có Ronaldo trong đội". Tập thể "Quỷ đỏ" chạy 114,4 km ở trận gặp Tottenham, thành tích tốt nhất trong một trận đấu của CLB ở mùa này. Thống kê nói trên nhiều hơn 20 km so với thời điểm "Quỷ đỏ" thua 0-4 trước Brentford 13/8. Nhờ đó, ý đồ chiến thuật do HLV Ten Hag đề ra cũng được tuân thủ tốt hơn.

MU cũng kiếm trung bình 2,25 điểm mỗi trận khi CR7 vắng mặt, và rớt xuống mức 0,5 điểm khi tiền đạo người Bồ Đào Nha có trên sân.

HLV Ten Hag đã có 'vũ khí' mới

Cựu hậu vệ Arsenal Martin Keown tin rằng Antony và Jadon Sancho là hai ngôi sao tấn công chủ lực của MU ở thời điểm hiện tại. Cả hai hội tụ đủ tố chất HLV Ten Hag cần ở một cầu thủ tấn công trong đội hình.

Cụ thể, việc Antony (thuận chân trái) và Sancho (thuận chân phải) đá trái kèo ở hành lang cánh giúp những pha tấn công biên của MU thêm phần đột biến. Cả hai có thể tạo ra những tình huống đi bóng vào trung lộ, phối hợp, tạt bóng hoặc tung chân dứt điểm bằng chân thuận.

Điểm chạm bóng của Antony và Sancho ở trận gặp Tottenham. Ảnh: Daily Mail.

Trước Tottenham của Antonio Conte, một trong những đội bóng phản công nguy hiểm nhất Premier League, MU vẫn đứng vững và giữ sạch lưới. Antony và Sancho tích cực hỗ trợ phòng ngự cho bộ đôi hậu vệ cánh Diogo Dalot và Luke Shaw.

Sự tự tin là điểm mạnh của Antony. Tình huống rê bóng kỹ thuật vượt qua Ivan Perisic và Pierre-Emile Hojbjerg ở giữa sân giúp tiền đạo người Brazil được khen ngợi. Về độ hiệu quả, Antony đang cùng Marcus Rashford dẫn đầu danh sách vua phá lưới của MU ở Premier League với 3 bàn.

Nhờ giữ cự ly đội hình tốt trước Tottenham, MU hạn chế việc tạo khoảng trống cho Son Heung-min hay Perisic bứt tốc bên cánh phải. Ở cánh đối diện, Matt Doherty không tạo nhiều sự nguy hiểm trong những pha lên bóng. Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane cũng bị kiềm tỏa ở trung lộ nhờ Lisandro Martinez, Raphael Varane và Casemiro.

Khi gặp Chelsea đêm 22/10, HLV Ten Hag nhiều khả năng giữ nguyên đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu với Tottenham. Daily Mail cho rằng sự chặt chẽ trong lối chơi và tâm lý hưng phấn là chìa khoá để MU tìm kiếm chiến thắng trước một đội bóng khác của nhóm "Big Six".