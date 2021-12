Mù khô, mưa trái mùa ở TP.HCM kéo dài bao lâu?

Từ nay đến Tết Dương lịch 2022, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng nhẹ của không khí lạnh, ban ngày thường có sương mù và mù khô, chiều tối có mưa trái mùa.

Sáng 28/12, người dân TP.HCM đón ngày mới với thời tiết mát mẻ, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động 24-32 độ C.

Trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết từ nay đến Tết Dương lịch 2022, thời tiết tại miền Nam nói chung, TP.HCM nói riêng chủ yếu chịu ảnh hưởng nhẹ của các đợt không khí lạnh. Trong khi đó, miền Bắc gặp phải đợt rét đậm, rét hại.

"Tháng 1, tác động của không khí lạnh chỉ đủ làm miền Nam giảm nhiệt nhẹ, vài độ C so với tháng 12 và có thể dưới 20 độ C", bà Lan dự báo.

Chuyên gia cho hay do rãnh xích đạo từ phía Nam Biển Đông vẫn tồn tại, cung cấp nguồn ẩm từ biển vào nên đến tháng 1 vẫn có mưa trái mùa, sương mù và mù khô. Tuy nhiên, mưa không liên tục mà cách khoảng 7-10 ngày, lượng ít.

Hiện nay, vào buổi sáng, một số khu vực tại TP.HCM có sương mù, số khác lại có mù khô, hoặc hỗn hợp.

Giải thích điều này, bà Lan nhận định hai ngày qua, thành phố xuất hiện mưa trái mùa dẫn đến độ ẩm tăng, do đó, vào sáng sớm, thành phố thường có sương mù, nhưng khi nắng lên, lớp sương mù này sẽ tan. Như vậy, vào buổi trưa, lớp mờ đục bao phủ thành phố mà chúng ta nhìn thấy là lớp mù khô.

Sáng 28/12, người dân TP.HCM sẽ đón ngày mới trong thời tiết mát mẻ. Ảnh: Duy Hiệu.

Lý giải rõ hơn, bà Lan hay 2 ngày vừa qua, đặc biệt là hôm 26/12, TP.HCM có mưa diện rộng, độ ẩm về đêm là hơn 90%. Sáng sớm, thời tiết se lạnh.

Với độ ẩm cao, gió yếu, hơi nước bám vào những hạt nhân ngưng kết là đà ở tầng thấp tạo ra lớp mù khô. Thay vào đó, nếu gió mạnh, các hạt sương sẽ bị xới tung, phát tán lên tầng cao.

Theo chuyên gia, việc xuất hiện sương mù và mù khô tùy thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là có hơi ẩm, thứ hai là ban đêm nhiệt độ thấp hơn so với ban ngày, trời se lạnh, và thứ 3 là trong bầu khí quyển phải có những chất lơ lửng ở tầng thấp (chất ô nhiễm như kim loại, bụi… ). Chất này ví như hạt bụi mịn, đóng vai trò làm hạt nhân ngưng kết để hơi nước bám vào, tạo thành hạt sương.

“Với những đô thị lớn, làn sương này xuất hiện báo hiệu chất lượng không khí của vùng đó kém”, bà Lê Thị Xuân Lan nói.

Nhìn chung, những ngày cuối năm, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển dần trạng thái rét đậm rét hại sang nhiều mây, không mưa, rét đậm chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 19 độ C, thấp nhất 14-16 độ C.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), lưu ý vào dịp Tết Dương lịch và những ngày đầu năm 2022, miền Bắc có thể đón thêm không khí lạnh tăng cường gây mưa và giảm nhiệt trở lại.