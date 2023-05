MU khiến Weghorst vỡ mộng

Theo Telegraph, Weghorst khao khát muốn gắn bó với đội chủ sân Old Trafford lâu dài. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" không có bất kỳ động thái nào trong việc đàm phán hợp đồng mới với tiền đạo người Hà Lan. Goal thông tin MU sẽ trả Weghorst về lại Burnley sau mùa giải này.

Weghorst kỳ vọng thái độ và nỗ lực trên sân giúp anh được giữ lại, song mũi nhọn 30 tuổi làm chưa đủ tốt để thuyết phục MU. Thay vào đó, CLB đang xếp thứ 4 ở Premier League sẽ chiêu mộ một tiền đạo chất lượng hơn trong hè 2023. Harry Kane và Victor Osimhen là hai mục tiêu hàng đầu.

Chân sút sinh năm 1992 chỉ ký hợp đồng cho mượn 6 tháng với đội chủ sân Old Trafford. Weghorst là giải pháp "chữa cháy" ở phiên chợ giữa mùa 2022/23 khi đội chia tay tiền đạo Cristiano Ronaldo vào cuối năm 2022.

Weghorst chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ MU chỉ trong vài tháng. Song, năng lực của anh có phần hạn chế. Tuyển thủ Hà Lan chỉ ghi 2 bàn sau 26 trận từ khi cập bến "Nhà hát của những giấc mơ".

Weghorst đá chính 19 trận liên tiếp cho MU trong bối cảnh HLV Erik ten Hag không có nhiều lựa chọn trên hàng tiền đạo. Mũi nhọn 30 tuổi không có bất kỳ mối đe dọa nào cho vị trí của mình do Anthony Martial chấn thương. Kể từ khi cầu thủ người Pháp trở lại, Weghorst chủ yếu ngồi dự bị.

Cựu hậu vệ Gary Neville nhận định: "Weghorst chỉ là phương án chữa cháy. MU thắng nhiều hơn khi cậu ấy thế chỗ Ronaldo trên hàng công. Tuy nhiên, Weghorst cung cấp quá ít bàn thắng và chắc chắn không phải phương án cho vị trí số 9 mà CLB này mong muốn".

Weghorst cũng khó có khả năng trở lại thi đấu cho Burnley ở mùa 2023/24. Cầu thủ này không nằm trong kế hoạch của thầy trò HLV Vincent Kompany sau khi giành tấm vé thăng hạng Premier League.

