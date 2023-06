MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mason Mount

Sau khi tăng mức giá lên 60 triệu bảng kèm phụ phí, MU thuyết phục được Chelsea đồng ý bán Mason Mount.

MU chiêu mộ thành công Mason Mount.

Theo The Athletic, MU hoàn tất vụ làm ăn với Chelsea khi trả trước 55 triệu bảng. Thương vụ có thể chạm mốc 60 triệu bảng khi thỏa các điều khoản phụ. Tiền vệ sinh năm 1999 đạt thỏa thuận cá nhân với MU từ trước. "Cuộc đàm phán cho kết quả tích cực khi MU đưa ra lời đề nghị tăng thêm 5 triệu bảng. Mount chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế", The Athletic khẳng định.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Nhà báo người Italy tiết lộ: "Hợp đồng của Mount có thời hạn 5 năm, kéo dài tới tháng 6/2028. MU chưa bao giờ từ bỏ Mount khi coi cầu thủ này là mục tiêu hàng đầu".

The Times xác nhận Chelsea nhượng bộ MU trong thương vụ Mount do tuyển thủ Anh chỉ còn một năm trong hợp đồng và không đồng ý gia hạn. Trước đó, "The Blues" muốn thu về 58 triệu bảng cố định và 7 triệu bảng phụ phí.

HLV Erik ten Hag đánh giá cao tuyển thủ Anh. Cựu HLV Ajax tin rằng Mount sẽ giúp cải thiện hàng tiền vệ MU. Ngược lại, Marcel Sabitzer trở lại Bayern Munich sau 6 tháng cho mượn còn Fred và Scott McTominay có khả năng bị rao bán.

Mount là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến giữa, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hay hộ công. Mùa này, phong độ của Mount sa sút khi chỉ ghi 4 bàn, kiến tạo 3 sau 44 lần ra sân cho Chelsea.

Sau Mount, MU cũng đang đàm phán với Inter Milan cho trường hợp của thủ môn Andre Onana.

