MU đạt thỏa thuận cá nhân với Mason Mount

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các thỏa thuận cá nhân giữa MU và Mount đạt 100%. Vì thế, đội chủ sân Old Trafford quyết tâm hoàn tất thương vụ này. Họ sẽ thúc đẩy mọi chuyện để nhanh chóng chiêu mộ thành công Mount và cũng không trả giá nhiều nữa.

Hiện tại, mức giá mà Chelsea mong muốn là khoảng 60 đến 65 triệu bảng. Trong khi đó, MEN tiết lộ MU chỉ gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng (45 triệu bảng phí chuyển nhượng và 5 triệu bảng phụ phí) ở lần thứ hai. Hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán.

Hợp đồng giữa Mount và Chelsea còn thời hạn đến hết mùa giải 2023/24. Tiền vệ người Anh sẽ không gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Anh cũng rất mong muốn gia nhập MU.

Theo truyền thông Anh, Mount đòi mức lương 250.000 bảng mỗi tuần và được MU chấp thuận. Nếu thương vụ diễn ra trót lọt, Mount sẽ có thu nhập còn cao hơn Bruno Fernandes, cầu thủ có tầm ảnh hưởng số một tại Man United hiện nay. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa được gia hạn hợp đồng và tăng lương lên thành 240.000 bảng.

Mount là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến giữa, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hay hộ công. Mùa này, phong độ của Mount sa sút khi chỉ ghi 4 bàn, kiến tạo 3 sau 44 lần ra sân cho Chelsea. Dù vậy, anh vẫn được HLV Erik ten Hag đánh giá cao. Chiến lược gia người Hà Lan tin rằng Mount sẽ giúp MU cải thiện sức mạnh đáng kể.

