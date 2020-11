MU đánh thức sự nguy hiểm của Cavani

Sau 129 phút thi đấu tại Premier League, Edinson Cavani ghi 3 bàn và có một pha kiến tạo. Anh rõ ràng đang trở thành "số 9" mà MU khao khát bấy lâu nay.

Bình luận

Cavani đặt chân tới Old Trafford trong sự hoài nghi. Người ta không biết chân sút 33 tuổi có còn khát khao để thực hiện những giấc mơ ở MU.

Nhiều cổ động viên thậm chí miêu tả thương vụ Cavani cho thấy sự bế tắc của MU. Họ vớ lấy "món hàng" chỉ để tránh khỏi kỳ chuyển nhượng thất bại.

Cavani khác Radamel Falcao

"Cavani rồi cũng như Radamel Falcao", một người hâm mộ MU ngao ngán bình luận trên UnitedInFocus. "Chờ đợi gì ở tiền đạo 33 tuổi?", CĐV khác nêu quan điểm.

Lần gần nhất "Quỷ đỏ" chiêu mộ tay săn bàn đến từ Nam Mỹ đã cách đây 6 năm. Khi ấy, Radamel Falcao là người được chọn và nhanh chóng trở thành một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất lịch sử CLB.

Cũng chính vì MU kém duyên với những tiền đạo Nam Mỹ, không có nhiều người tin Cavani gặt hái thành công khi tới Old Trafford. Anh cập bến sân Old Trafford khi đã 33 tuổi, "già" hơn so với lúc Falcao tìm đến "Nhà hát của những giấc mơ".

Falcao là một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất của MU. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, Falcao mang cái đầu gối không còn lành lặn tìm đến MU. Còn Cavani gia nhập đại diện thành Manchester với trạng thái vẫn còn sung mãn.

Những phẩm chất nguy hiểm của cựu sa PSG cũng chưa bị mất đi. Khi Southampton nhận ra sự nguy hiểm của tiền đạo người Uruguay, họ nhận liên tiếp những bàn thua.

"Rất khó để ngăn cản MU khi họ có Edinson Cavani", HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton nói với BBC sau thất bại 2-3 trước "Quỷ đỏ" ở vòng 10 Premier League.

Cựu trung phong Jimmy Floyd-Hasselbaink của Chelsea gọi Cavani là "một trong những tay săn bàn trứ danh của bóng đá hiện đại".

"Cách di chuyển của Cavani thật tuyệt vời. Các cầu thủ trẻ phải học hỏi mũi nhọn này. Cavani tạo ra khác biệt nhờ khả năng di chuyển không bóng thông minh. Cậu ta đoán biết trước tình huống", Hasselbaink bình luận.

Man United luôn thiếu "tiền đạo cắm đích thực" từ khi Zlatan Ibrahimovic chia tay CLB. HLV Ole Solskjaer của "Quỷ đỏ" thốt lên: "Cavani khỏa lấp khoảng trống mà Romelu Lukaku để lại".

Chính vì thiếu một mãnh thú trong vùng cấm địa, MU mất đi sự nguy hiểm. HLV Solskjaer từng ấp ủ ý định biến Anthony Martial thành "số 9". Kế hoạch này vẫn chưa thành.

Martial không phải tiền đạo kém tài. Song, chân sút người Pháp thiếu "bản năng sát thủ" trong vùng cấm địa. Điều này khiến anh chưa có pha lập công nào tại Premier League ở mùa 2020/21

Nhưng với Cavani, MU giải quyết được vấn đề. Tiền đạo này đang trở thành "số 9" hoàn hảo CLB đang tìm kiếm bấy lâu nay.

"Cậu ấy (Cavani) là số 9 thực thụ. Cavani di chuyển khắp nơi và luôn muốn vượt lên trước bạn", HLV Solskjaer chia sẻ.

MU bước vào trận đấu gặp Southampton mà không có tiền đạo cắm đích thực nào. Bruno Fernandes được giao vai trò "số 9 ảo", còn Mason Greenwood và Marcus Rashford đá rộng.

Cách bố trí đội hình này không cho thấy sự hiệu quả. Fernandes nổi tiếng với khả năng dứt điểm tốt, nhưng việc đá cao nhận trên hàng công khiến anh bị kìm hãm sự sáng tạo.

Đôi lúc, tiền vệ người Bồ Đào Nha lùi sâu để thể hiện vai trò nhạc trưởng. Tuy vậy, anh lại không tìm thấy đối tác nào phía trước. Vấn đề của MU chỉ được giải quyết khi Cavani xuất hiện.

Cavani là tiền đạo đẳng cấp thế giới. Bản năng của một mãnh thú ghi bàn trong vùng cấm luôn giúp mũi nhọn người Uruguay biết phải di chuyển và đứng ở vị trí nào.

Cavani xứng đáng được đá chính trong chuyến làm khách đến sân St Mary's sau màn trình diễn ấn tượng trước Istanbul Basaksehir tại Champions League. HLV Solskjaer có lẽ không muốn mạo hiểm với tiền đạo đã 33 tuổi.

Thế nhưng, Cavani không phải chân sút 33 tuổi bình thường. Số 7 của MU chứng minh giá trị với một pha kiến tạo và cú đúp bàn thắng để giúp đội nhà ngược dòng ngoạn mục.

Trong 45 phút góp mặt trên sân, Cavani thật sự làm tươi mới hàng công MU. Cầu thủ này có 4 pha dứt điểm, nhiều hơn Bruno Fernandes và Marcurs Rashford cộng lại.

Với Cavani đá cao nhất trên hàng công, những pha treo bóng vào vùng cấm địa của "Quỷ đỏ" cũng trở nên nguy hiểm hơn. Khi có tiền đạo mục tiêu trước khung thành đối phương, MU tin họ sẽ tìm được những bàn thắng.

"Cavani mạnh ở khả năng đánh hơi bàn thắng trong vùng cấm địa. Anh ấy tạo ra sự khác biệt hôm nay", HLV Solskjaer nói sau trận đấu.

Trên Goal, nhà báo Charlotte Duncker cho rằng khả năng di chuyển thông minh nâng tầm đẳng cấp cho hàng công MU. Đại diện thành Manchester trở nên đáng sợ.

"Cavani có tất cả phẩm chất của trung phong đẳng cấp thế giới. Cậu ấy mang tới cho MU một tiêu điểm trong vùng cấm địa", chiến lược gia người Na Uy nói.

Theo Squawka, Cavani có 4 pha chạm bóng trong vùng cấm địa, thực hiện 4 pha dứt điểm (trong đó 2 lần trúng đích). Anh tạo ra một cơ hội và đóng góp một pha kiến tạo. Cựu sao PSG còn có 2 pha tắc bóng thành công và 3 lần thu hồi bóng.

Cavani đang cho thấy giá trị của mình. Ảnh: Getty.

Cavani đập tan hoài nghi

"Đó là một canh bạc. Nhiều người tự hỏi tại sao Cavani vẫn còn thất nghiệp. Liệu cậu ấy có còn khát khao?", huyền thoại Roy Keane của MU bình luận trên Sky Sports.

"Chúng ta đã thấy những hoạt động gần đây của Cavani trước khi gia nhập MU. Thế nhưng, tất cả cần nhìn nhận lại về mũi nhọn này. Cựu tiền đạo PSG có thể trở thành bản hợp đồng then chốt mở khóa những chiến thắng cho CLB", Keane chia sẻ tiếp.

Ở tuổi 33, Cavani hoàn toàn có thể từ bỏ bóng đá để đổi lấy cuộc sống an nhàn. Anh không thiếu tiền và cũng bỏ túi nhiều danh hiệu. Chính điều đó khiến trung phong người Uruguay vấp phải hoài nghi khi cập bến sân Old Trafford.

Hè 2020, Cavani thu hút sự chú ý từ truyền thông với bài tập múa ballet và cạo lông cừu. Đó không phải hình ảnh phù hợp ở một tiền đạo "đang cần việc". Lẽ ra, cựu sao PSG phải đăng tải khoảnh khắc nỗ lực tập luyện nhiều hơn.

Hay như trước khi bước vào sân St.Mary's sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, lúc tất cả đã sẵn sàng, Cavani lại chưa buộc dây giày xong. Ban đầu, Roy Keane không chấp nhận hành động ấy. Ông hoài nghi về thái độ của tiền đạo người Uruguay.

Thế nhưng, không phải bản hợp đồng miễn phí nào cũng kém chất lượng. Cavani chứng minh điều đó với màn trình diễn bùng nổ kéo MU khỏi thất bại. Anh cũng biến 45 phút của hiệp 2 trận gặp Southamton thành buổi diễn riêng.

Cavani không phải bản hợp đồng phục vụ cho kế hoạch dài hạn. Nếu dựa trên hiệu quả màn trình diễn, mũi nhọn Nam Mỹ xứng đáng được đá chính hơn Anthony Martial.

MU bắt đầu tăng tốc. Họ đã có 4 trận thắng liên tiếp gần đây và dấu ấn của Cavani để lại không hề nhỏ. Có lẽ tới lúc HLV Solskjaer phải cân nhắc việc để mũi nhọn Uruguay đá chính nhiều hơn, thay vì loay hoay với Rashford, Martial hay Fernandes chơi tiền đạo cắm.