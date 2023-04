MU đang mắc nợ bao nhiêu?

3. Trong năm 2023, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong mấy ngày? 10 ngày

20 ngày

30 ngày

40 ngày Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng mầm non 2023. Theo đó, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn) trong 20 ngày, từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, sớm hơn 12 ngày và rút ngắn thời gian đăng ký so với năm 2022. Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn so với mốc 17/9 và 30/9 của năm ngoái. Ảnh: Phương Lâm.